Suriyelileri Darp Eden 3 Asker Tutuklandı!

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Suriyelileri darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hudut birliğinde görevli 4 askerin sorgusu tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen askerlerden 3’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesindeki bildiride, şunlar kaydedilmişti:

“28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.”