Suriyelilere Vatandaşlık Referandumdan Sonra

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23.02.2017 14:31
Suriyelilere Vatandaşlık Referandumdan Sonra
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'daki referandum öncesinde Suriyelilere vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'daki referandum öncesinde Suriyelilere vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıklamıştı.

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