Suriyelilere Geçici Koruma Kimliği

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09.01.2017 15:57
Suriyelilere Geçici Koruma Kimliği
Suriyelilere dağıtılan geçici koruma kimliği almak için Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen sığınmacılar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara "geçici koruma kimliği" verilmeye başlandı.

Kent merkezindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önüne erken saatlerde gelen Suriyeliler, geçici koruma kimliklerini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik soruşturması tamamlanan Suriyeliler, kimliklerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli Şaban Şibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saat 04.00'ten beri burada kuyrukta bekliyorum. Beklemeye devam ediyoruz. İçeri girebilirsem yeni kimliğimi alacağım." dedi.

 

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