Suriyeliler Uzaktan Eğitimle Diploma Aldı
Suriye’de çeşitli nedenlerle eğitimlerini tamamlayamayan farklı yaş gruplarından 18’i kız 40 mülteci, uzaktan lise eğitimi veren ve Türkiye’de denkliği bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesi’nden diploma sahibi oldu.
Mezuniyet dolayısıyla mültecilerin eğitimine katkı sunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Ofisi’nde tören düzenlendi.
“200 Öğrenciye Daha Eğitim Vereceğiz”
AA’da yer alan habere göre, Uluslararası Afrika Üniversitesi Şanlıurfa Temsilcisi Muhammed ez-Zahir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli öğrencilerin başarılı olmasından gurur duyduklarını söyledi.
Suriyelileri tekrar eğitime kazandırdıkları için mutlu olduğunu anlatan ez-Zahir, “Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı. Mart ayından itibaren yine bu şekilde 200 öğrenciye eğitim vermeye başlayacağız. Yaptığımız iş birliği ile öğrencilerimizin bütün eğitim masraflarını karşılıyoruz, aynı zamanda bir miktar da maddî yardımda bulunuyoruz. Bize böyle imkânlar sağladığı için Türkiye’ye, halkına, eğitim görevlilerine ve ortağımız İHH’ya çok teşekkür ederim.” diye konuştu.
“Desteğe Devam Edeceğiz”
İHH Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da Suriyelilerin eğitimden yoksun kalmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Mültecilerin savaşa rağmen eğitimlerini aksatmamaya çalıştığını belirten Atilla, “Biz de İHH olarak hem bu lise eğitimlerine hem de Şanlıurfa’daki yaklaşık 30 eğitim kurumunda eğitim gören Suriyelilere destek veriyoruz. Cehaletin önüne geçmek için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Diploma alan öğrencilerden Abdurrahman Dakka ise lise eğitimini 5 yıl aradan sonra tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.
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