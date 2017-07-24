Suriyeliler Sağlık Sektörü İçin Yetiştirilecek

Şanlıurfa'da 150 Suriyeli sığınmacıya, sağlık sektöründe beş ayrı branşta eğitim verilecek.

Kalkınma Bakanlığı finansmanıyla Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesi arasında sığınmacılara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda kentte yaşayan Suriyelilere istihdam sağlanması için mesleki eğitim programı başlatılacak. Program çerçevesinde, 150 sığınmacıya, Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince tıbbi sekreterlik, çocuk bakımı, hasta bakımı, medikal tanıtım ve eczacı kalfalığı branşlarında eğitim verilecek.

Kursiyerlere, eğitim süresi boyunca harcırah da ödenecek.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, makamında düzenlediği toplantıda, eğitimin Suriyeliler İçin Sosyal Uyum Programı kapsamında verileceğini söyledi.

Sığınmacıların daha iyi eğitilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Taşaltın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin eğitimine verdiğimiz katkının yanında bir de bizlere sığınan Suriyeli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Sığınmacıların beyin gücünün atıl durumda kalmaması için çaba gösteriyoruz. Zaman zaman valiliğimizle koordineli benzer eğitim programları düzenliyoruz. Üniversite olarak ülkemize ve Şanlıurfa'ya istihdam, teknoloji ve sosyal alanlarda katkı sunmaya devam edeceğiz."

Taşaltın, eğitimlerin kısa sürede başlayacağını bildirdi.