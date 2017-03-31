Suriyeliler ile İlgili Referandum Yalanı

Her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de "Suriyeli mültecilere oy kullandırılacak." iddiaları gündemde.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 9 ile başlayan kişilerin Suriyeli olduğu ve sandık görevlilerince oy kullandırılmaması gerektiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. 16 Nisan halk oylamasına geri sayım sürerken yalan haber ve sosyal medya içerikleriyle vatandaşın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 16 Nisan halk oylamasında Suriyeli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? İşte asılsız çıkan iddia ve gerçekler:

Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 'açık kapı' politikası izleyen Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 551 bin 78 mülteci var. Dolayısıyla en çok Suriyeli mültecinin bulunduğu ülke Türkiye. Ne var ki mülteciler, zaman geçtikçe ve referandum günü yaklaştıkça iç politika 'malzemesi' haline getirildi. Son dönemde Suriyeli mültecileri 'ülkelerine geri gönderme' vaadi ayyuka çıktı. Bu algı yönetiminin ardından Suriyeli mültecilerin referandumda oy kullanacağı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan bu asılsız iddia bir anda haberlere konu oldu.

Sosyal medyada yayılan yalanda belirtilen kimlik numarası Suriyelilere sağlanan geçici koruma kimlik belgelerinde yer alan geçici koruma yabancı kimlik numarası. Şekil itibari ile de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerine benzemeyen Geçici Koruma Kimlik Belgesinde herhangi bir T.C. kimlik numarası yok. Aşağıda örneklerini gördüğünüz kimlik belgeleri ile yabancılar herhangi bir seçimde oy kullanamıyor.

7 Haziran'da da aynı yalan

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 9 ile başlayan kişilerle ilgili aynı iddia 7 Haziran seçimlerinde de gündeme gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, 7 Haziran öncesi bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Herkes nüfus cüzdanını çıkarsın baksın T.C. kimlik numarasına, 9'a kadardır. 9'lu rakamlar yurt dışından gelen, burada yaşayan yabancılara verilen rakamlardır. Suriyelilere de onlar verilir, diğer misyondakilere de buradaki işlerini takip etsin diye 9'lu kayıtlar verilir. Sistem 9'lu kayıtları kabul etmez. Ben zaten bunu hemen hemen tüm siyasi partilere veriyorum. Bugüne kadar bana '9'lu kayıt var' diye tek bir müşahhas, somut bir şey getirilmedi. Hiçbir kimse MERNİS'te 'bu vatandaş ölü olduğu halde kaydınızda hala sağ ve seçmen görünüyor' diye bir şey getirmedi. Birileri kamuoyunu bilgilendirirken seçime, Anayasal kurum olan YSK'ya güveni sarsacak şekilde açıklama yapmamalı. Belgesi varsa gelir, biz de kurulun eksiği varsa gideririz. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki YSK'nın seçmen listeleri kesinlikle sağlıklı listelerdir. Hatta AGİT, açıklamalarında güvenilir olduğunu bildirmiştir" açıklamasını yapmıştı.

Suriyelilere geçici koruma kimlik belgesi

Geçici Koruma Yönetmeliği'nin geçici 1. Maddesinin birinci fıkrası gereği geçici koruma kapsamına alınanan Suriyeliler, aynı yönetmeliğin “Geçici Koruma Kimlik Belgesi" başlıklı 22. maddesi gereğince de kayıt işlemleri tamamlayanlara valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenleniyor. Valilikler tarafından yabancı kimlik numarası veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini takip etmeleri, kurum ve kuruluşların yaptıkları yardımlardan yararlanabilmeli için gerekli olan bu kimlik belgeleri verilen Suriyeliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılmıyor. Oy kullanma gibi vatandaşlık haklarından yararlanamıyor.

Kaynak: Yeni Şafak