Suriyeli Yetimler Geleceğe Çocuk Yaşam Merkezi'nde Hazırlanıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan 340 Suriyeli yetim geleceğe hazırlanıyor.

İlçedeki 100 dönüm arazi üzerinde inşa edilen ve 18 Mayıs'ta açılan, 55 villa tipi evden oluşan merkezde, savaş mağduru çocukların başta barınma ve eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet gibi her türlü ihtiyaçları ev ortamında karşılanıyor.

Erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev yapılan 990 kişi kapasiteli merkezde, her biri 350 metrekare ve 18 çocuğun kalacağı şekilde tasarlanan iki katlı villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar bulunuyor. Alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler yer alıyor.

Çocuklara psikolojik destek verilen özel ekiplerin yer aldığı merkezde, Osmanlı padişahları ve önemli kişilerin isimlerinin verildiği cadde ve sokaklar da dikkati çekiyor.

"Suriyeli yetimler hayata kazandırılıyor"

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlerin hayata kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yetim çocuklar için tasarlanan merkezde 55 villa tipi ev yapıldığını anlatan Tosun, "Yaşam merkezimizin içerisinde hem İslam tarihlerinde farklı motifler var. Fatih Sultan Mehmed Sokağı, Selahaddin Eyyubi Caddesi gibi. '' dedi.