Suriyeli ve Iraklı Çocuklar İlk Kez Lunaparka Gitti!

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde kalan Suriyeli ve Iraklı çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı’nca yürütülen proje kapsamında İstasyon Mahallesi’ndeki lunaparka götürüldü.

AA’da yer alan habere göre, burada çeşitli oyuncaklara binerek gönüllerince eğlenen çocuklara, Türk Kızılayı ve Müdürlük yetkilileri tarafından dondurma ikram edildi.

Türk Kızılayı’ndan ekip başkanı Mustafa Bilici, yaptığı açıklamada, “Çocuklar Gülerse Dünya Güler Projesi” kapsamında 100 Suriyeli ve Iraklı çocuğu lunaparka getirdiklerini belirterek, “Bir nebze olsun çocukların gülmesini sağlamaya çalıştık.” dedi.

Suriye’nin İdlib kentinden gelen İsmail Hacı Muhammed ise Türkiye halkının ve hükümetinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade etti.

Suriyeli Yasmin Sabate, ilk kez lunaparka geldiğini, oyuncaklara binerek mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.