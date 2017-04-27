Suriyeli Sığınmacıların Çölde Bekleyişi Sürüyor

Suriyeli sığınmacılardan Ebu İyad, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, “Çöl bölgesinde Cezayir sınırları içerisinde askerlerle çevrili bir alanda bekliyoruz. Aramızda çocuk, kadın ve yaşlıların yanı sıra bir de hamile kadın var. Zor şartlarda beklediğimiz bu bölgede Cezayir askerleri ülke içerisine gitmemize izin vermiyor. Fas askerleri ise sınırın kapalı olduğu gerekçesi ile bizi Fas’a almıyor." dedi.

Seslerini tüm dünyaya duyurmak istediklerini belirten Ebu İyad, zor şartlar içerisinde bulunduklarını ve yardımın ulaşmadığı bu bölgede yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

Fas 19 Nisan’da Cezayir’in, Suriyeli sığınmacıların yasa dışı yollarla kendi topraklarına geçmesine göz yumduğunu hatta sığınmacıların Fas sınırına ulaşması için yardım ettiğini iddia etmişti.

Cezayir’in Rabat Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıran Fas, bu iddialarını bölgede çekilen görüntüler ile destekleyerek büyük endişe duyduklarını iletmişti.

Fas’ın iddialarını reddeden Cezayir de Fas’ın Cezayir Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Fas'ın resmi basın aracılığıyla Cezayir aleyhinde kampanya yürüttüğünü ve bunun iyi komşuluk gereksinimlerine aykırı olduğunu bildirmişti.

Cezayir tarafından sınır dışı edilmek istenen 54 Suriyeli sığınmacı, 17 Nisan'dan bu yana Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.

AA