“Suriyeli Peşmergeler, PKK’ya Karşı Konuşlandırıldı”

»Ana Sayfa»Irak
02.03.2017 19:34
“Suriyeli Peşmergeler, PKK’ya Karşı Konuşlandırıldı”
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı’nın bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin, PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçirildikleri belirtildi.

Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güçlerimizden 500’ünü Şengal (Sincar) ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık.” ifadelerini kullandı.

Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin PKK’nın elinde olduğunu belirten Memi, “PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptık.” dedi.

Memi, PKK’nın bölgeden çıkarılması için kendilerinin bağlı bulundukları merkezden daha fazla Peşmerge'nin gönderilmesi talebinde de bulunduklarını söyledi.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor.

PKK, Ağustos 2014’te IŞİD’in Sincar’a saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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