Suriyeli Öğretmen Protez Bacak Hayaline Kavuştu!

İlkokul öğretmeni Nağan Elvan, 6 ay önce Suriye’nin İdlib kentinde görev yaptığı okulun Beşşar Esed’e ait uçakların saldırısına uğraması sonucu iki bacağını kaybetti.

Protez bacak takılması umuduyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Elvan’a sivil toplum kuruluşları destek oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu, Elvan’ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Reyhanlı’daki ortez-protez merkezine getirilen Elvan’ın muayenesi yapılarak protez bacağı takıldı.

“Yeniden Yürüyebilmek Çok Güzel”

İdlibli Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez bacağına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tüm ümitlerini yitirdiği anda gelen haberle sevindiğini ifade eden Elvan, “Yeniden yürüyebilmek çok güzel, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye halkını ömrümün sonuna dek güzel hatırlayacağım ve seveceğim.” dedi.

Elvan, protez bacağının takılması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

“Biz de Onun Kadar Mutlu Olduk”

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun da süreçte üç kurumun ortak hareket ettiğini belirtti.

Elvan’ın durumundan haberdar olduktan sonra hemen harekete geçtiklerini ifade eden Tosun, “Öğretmenimizin ilk etapta muayenelerini gerçekleştirmiştik ve sonrasında protez bacakları hazırlandı. Bugün protez bacakları takıldı. Biz de onun kadar mutlu olduk.” dedi.

Elvan’a dijital protez bacak takıldığını aktaran Tosun, “Birkaç gün sonra daha da güzel yürümeye başlayacak. Biz Elvan’ın ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.