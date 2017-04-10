Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık
Akrabalarının evine gelen Suriyeli İbrahim Siloçavuş, "Hiç yiyeceğimiz yok. Eşyalarımızı almadık" dedi.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki Pamukyazı'dan ayrıldıktan sonra aynı ilçedeki başka bir mahallede yaşayan akrabalarının yanına yerleşen Suriyeli geçici tarım işçilerinden İbrahim Siloçavuş (66), 9-10 yaşlarındaki iki grup çocuğun 5 Nisan Çarşamba günü bisiklete binme nedeniyle önce tartıştığını, sonra da kavga ettiğini anlattı. İki taraftan büyüklerin kavgaya dâhil olmasıyla mahallede kendilerine karşı bir tepki olduğunu söyleyen Siloçavuş, kavganın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle eşyalarını almaya fırsat bulamadan mahalleyi terk ettiklerini dile getirdi. Siloçavuş, 2 yıldır Pamukyazı'da yaşadıklarını anlatarak, "Oradan ayrılınca akrabalarımızın evine geldik. Bulgur, un, salça... Hiç yiyeceğimiz yok. Eşyalarımızı almadık" diye konuştu.
Samet Seydo (21) da olay nedeniyle Pamukyazı'dan ayrıldıklarını söyledi. Seydo, Pamukyazı'da olay sonrası 200-250 Suriyeliden kimsenin kalmadığını, herkesin farklı mahallelerdeki yakınlarının yanına gittiğini ifade etti.
Pamukyazı Mahallesi Muhtarı Muhammet Ali Çürükçü ise çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin katılması ve olayın büyümesi üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirterek, jandarmanın uyarısıyla bir grup Suriyelinin olay günü ayrıldığını, ertesi gün toplanan mahallelinin kalan çadırları yıkmaya çalıştığını söyledi.
Belediye Başkanı Görmez'in açıklaması
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise ilçede yaklaşık 10 bin Suriyelinin misafir edildiğini ifade ederek, "Yıllardır barış içinde, işlerine güçlerine bakarlar. Gerek kaymakamlık gerek belediye bu vatandaşlara yardımlar yaparız, gelen yardımları organize ederiz" dedi.
Olayda mahalle halkından bir yaralının olduğunu belirten Görmez, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Olmuş bitmiş, ilçede gündemden düşmüş bir olay. Türkiye gündemine taşınmasında iyi niyet görmüyorum. Önemli bir referandum öncesindeyiz, gerek ilçemize gerek İzmir'e gerekse Türkiye'ye menfi propaganda yapmak isteyen şer odaklarının yaptığı iştir diye düşünüyorum. Komşu kavgası her ilçede olan şeyler. Buraya gelen Suriyeli vatandaşlarımız dönemsel olarak gelir, tarlalarda çalışırlar, sonra başka yere giderler."
Görmez, olaydan sonra Pamukyazı'dan ayrılan Suriyelilerin Torbalı'da başka bir yerleşim yerine gittiğini, olayda bir yaralı olduğu için böyle yapılmasının gerektiğini, bunun da Suriyelilerce anlayışla karşılandığını ifade etti.
Olay günü bir grup Suriyelinin kendi istekleriyle yer değiştirdiklerini, geriye birkaç çadır kaldığını anlatan Görmez, "Çadır yıkma şu bu dediklerinin hepsi de o. Arta kalan boş çadırlar. Bunlar da el yordamıyla kurulmuş naylon çadırlar. Müthiş bir abartı, müthiş bir algı operasyonu... Torbalımıza yakışmayacak bir algıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.
İzmir Valiliği, Torbalı'ya bağlı Pamukyazı'da 5 Nisan'da çıkan kavgada mahalle halkından 4 kişinin hafif yaralandığını, yaralılardan 3'ünün tedavisinin ardından taburcu edildiğini, gözaltına alınan 4 Suriyelinin ise ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Oslo’da Bulunan Bomba Düzeneği Etkisiz Hâle Getirildi
- Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık
- “İnsanlar Yerde Can Çekişerek Yavaş Yavaş Öldü”
- Sivas Özgür-Der'de "Yaratılış" Konusu Konuşuldu
- Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- Ayak Öptüren Cumhurbaşkanından Alnı Öpülen Cumhurbaşkanına
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
- Türk Solcuları Kahvehane Basıp 'Evet' Verecekleri Ölümle Tehdit Ettiler!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- 'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- “İslam Ümmeti Olarak Zor Zamanlardan Geçiyoruz”
- Rusya, Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi!
- Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
- İstanbul Trafiğine Süper Lig Zulmü: Birçok Yol Kapalı
- Ayak Öptüren Cumhurbaşkanından Alnı Öpülen Cumhurbaşkanına
- Size de Bu Yakışır!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim