Suriyeli Mülteci Siloçavuş: Hiç Yiyeceğimiz Yok, Eşyalarımızı Almadık

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocukların bisiklete binme tartışmasının ardından çıkan kavga nedeniyle kaldıkları mahalleden ayrılan ve çadırları yıkılan Suriyeliler, başka mahallelerdeki akrabalarının yanına yerleşti.

Akrabalarının evine gelen Suriyeli İbrahim Siloçavuş, "Hiç yiyeceğimiz yok. Eşyalarımızı almadık" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Pamukyazı'dan ayrıldıktan sonra aynı ilçedeki başka bir mahallede yaşayan akrabalarının yanına yerleşen Suriyeli geçici tarım işçilerinden İbrahim Siloçavuş (66), 9-10 yaşlarındaki iki grup çocuğun 5 Nisan Çarşamba günü bisiklete binme nedeniyle önce tartıştığını, sonra da kavga ettiğini anlattı. İki taraftan büyüklerin kavgaya dâhil olmasıyla mahallede kendilerine karşı bir tepki olduğunu söyleyen Siloçavuş, kavganın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle eşyalarını almaya fırsat bulamadan mahalleyi terk ettiklerini dile getirdi. Siloçavuş, 2 yıldır Pamukyazı'da yaşadıklarını anlatarak, "Oradan ayrılınca akrabalarımızın evine geldik. Bulgur, un, salça... Hiç yiyeceğimiz yok. Eşyalarımızı almadık" diye konuştu.

Samet Seydo (21) da olay nedeniyle Pamukyazı'dan ayrıldıklarını söyledi. Seydo, Pamukyazı'da olay sonrası 200-250 Suriyeliden kimsenin kalmadığını, herkesin farklı mahallelerdeki yakınlarının yanına gittiğini ifade etti.

Pamukyazı Mahallesi Muhtarı Muhammet Ali Çürükçü ise çocuklar arasındaki kavgaya büyüklerin katılması ve olayın büyümesi üzerine jandarmaya haber verdiklerini belirterek, jandarmanın uyarısıyla bir grup Suriyelinin olay günü ayrıldığını, ertesi gün toplanan mahallelinin kalan çadırları yıkmaya çalıştığını söyledi.

Belediye Başkanı Görmez'in açıklaması

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise ilçede yaklaşık 10 bin Suriyelinin misafir edildiğini ifade ederek, "Yıllardır barış içinde, işlerine güçlerine bakarlar. Gerek kaymakamlık gerek belediye bu vatandaşlara yardımlar yaparız, gelen yardımları organize ederiz" dedi.

Olayda mahalle halkından bir yaralının olduğunu belirten Görmez, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Olmuş bitmiş, ilçede gündemden düşmüş bir olay. Türkiye gündemine taşınmasında iyi niyet görmüyorum. Önemli bir referandum öncesindeyiz, gerek ilçemize gerek İzmir'e gerekse Türkiye'ye menfi propaganda yapmak isteyen şer odaklarının yaptığı iştir diye düşünüyorum. Komşu kavgası her ilçede olan şeyler. Buraya gelen Suriyeli vatandaşlarımız dönemsel olarak gelir, tarlalarda çalışırlar, sonra başka yere giderler."

Görmez, olaydan sonra Pamukyazı'dan ayrılan Suriyelilerin Torbalı'da başka bir yerleşim yerine gittiğini, olayda bir yaralı olduğu için böyle yapılmasının gerektiğini, bunun da Suriyelilerce anlayışla karşılandığını ifade etti.

Olay günü bir grup Suriyelinin kendi istekleriyle yer değiştirdiklerini, geriye birkaç çadır kaldığını anlatan Görmez, "Çadır yıkma şu bu dediklerinin hepsi de o. Arta kalan boş çadırlar. Bunlar da el yordamıyla kurulmuş naylon çadırlar. Müthiş bir abartı, müthiş bir algı operasyonu... Torbalımıza yakışmayacak bir algıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

İzmir Valiliği, Torbalı'ya bağlı Pamukyazı'da 5 Nisan'da çıkan kavgada mahalle halkından 4 kişinin hafif yaralandığını, yaralılardan 3'ünün tedavisinin ardından taburcu edildiğini, gözaltına alınan 4 Suriyelinin ise ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA