“Suriyeli Mülteci Sayısı 5 Milyonu Geçti”

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de 6. yılını dolduran savaş nedeniyle ülkeyi terk eden mülteci sayısının 5 milyon sınırını geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (BMMYK) yapılan açıklamada, 30 Mart 2016’da Cenevre Konferansı sırasında 2018’e kadar komşu ülkelerdeki 500 bin Suriyelinin başka ülkelere yerleştirilmesine söz verilmesine rağmen şu ana kadar sadece 250 bin mülteciye yeniden yerleştirme imkânı sağlandığı belirtildi.

Cenevre Konferansı’na 92 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra 10 hükümetler arası kuruluş, 9 BM kuruluşu ve 24 sivil toplum kuruluşu katılmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yeniden yerleştirmenin mültecilerin korunması için hayati önem taşıdığını ifade ederek 2017’de uluslararası topluma bu konudaki çabalarını hızlandırma ve verdiği sözleri yerine getirme çağrısında bulundu.

BMMYK verilerine göre, geçen yıl başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki 4,8 milyon olan mülteci sayısı bu yılın ilk aylarında 5 milyon sınırını geçti.

BM, Suriye içinde de 6,3 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor. Bölgede en fazla mülteciye yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA