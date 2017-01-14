Suriyeli Muhaliflerden Astana Toplantısına Destek Mesajı
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), 13-14 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı.
Açıklamada, krize siyasi çözüm için ateşkes sağlanmasının önemine değinen MYK, "Rejim ve Şii milislerini ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle de Şam kırsalında Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgelerine sürekli saldırarak, ateşkes ihlallerini sürdürmesinden dolayı uyarıda bulunuyoruz. Rejimin tehcir siyasetini sürdürmesini ve yerleşim birimlerinde demografik yapının değiştirmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, ülkede akan kanın durmasına vesile olacak bütün girişimlere ve çalışmalara destek vereceklerini vurgulan MYK, "Cenevre siyasi çözüm görüşmelerinin ön şartsız yeniden başlamasını istiyoruz. Bu görüşmelerin Cenevre'de 2012 yılında ilan edilen bildirinin ve konu ile ilgili uluslararası karaların üzerine kurulması gerekiyor." mesajını iletti.
Açıklamada, Astana’da 23 Ocak'ta yapılması planlanan görüşmelere ilişkin, "Görüşmelere katılacak muhaliflerin oluşturacağı askeri heyete destek vermeye hazırız. Bu heyete lojistik destek de sağlayacağız. Astana buluşması için çaba gösteren ülkelere minnettarız." ifadesi kullanıldı.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!
- Mahmut Tanal, “Meclis'te Köpek İstemiyoruz!”u Yanlış Anlamış
- Kaddour, Mazlumun Sesini Duyurmak İçin Bacağından Oldu
- Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında
- Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi
- Hüseyin Yayman Referandum İçin Tarih Verdi
- Macaristan’da Soros’u Süpürme Yılı
- Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
- Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı Yetkililer Bir Araya Geldi
- 1734 Kişi İnternette "Terör Propagandası" Suçundan Dolayı Tutuklandı
- Adana’daki Saldırganın Kimliği Belirlendi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!
- Mahmut Tanal, “Meclis'te Köpek İstemiyoruz!”u Yanlış Anlamış
- Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
- Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi
- Vatikan’daki Filistin Büyükelçiliği Açıldı
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- ABD, PYD’nin de Masada Olmasında Israrcı
- “Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- İhraç Edilen Polisler Askere Çağrılıyor
- Mustafa Kemal ve İnönü Dönemine Dönmek…
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim