Suriyeli Muhaliflerden Astana Toplantısına Destek Mesajı

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14.01.2017 20:00
Suriyeli Muhaliflerden Astana Toplantısına Destek Mesajı
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Astana'da yapılması planlanan görüşmelere katılacak muhaliflerin oluşturacağı askeri heyete destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), 13-14 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada, krize siyasi çözüm için ateşkes sağlanmasının önemine değinen MYK, "Rejim ve Şii milislerini ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle de Şam kırsalında Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgelerine sürekli saldırarak, ateşkes ihlallerini sürdürmesinden dolayı uyarıda bulunuyoruz. Rejimin tehcir siyasetini sürdürmesini ve yerleşim birimlerinde demografik yapının değiştirmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ülkede akan kanın durmasına vesile olacak bütün girişimlere ve çalışmalara destek vereceklerini vurgulan MYK, "Cenevre siyasi çözüm görüşmelerinin ön şartsız yeniden başlamasını istiyoruz. Bu görüşmelerin Cenevre'de 2012 yılında ilan edilen bildirinin ve konu ile ilgili uluslararası karaların üzerine kurulması gerekiyor." mesajını iletti.

Açıklamada, Astana’da 23 Ocak'ta yapılması planlanan görüşmelere ilişkin, "Görüşmelere katılacak muhaliflerin oluşturacağı askeri heyete destek vermeye hazırız. Bu heyete lojistik destek de sağlayacağız. Astana buluşması için çaba gösteren ülkelere minnettarız." ifadesi kullanıldı.

AA

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