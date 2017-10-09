Suriyeli Muhalifler Ürdün’ün Baskılarına Direniyorlar!

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Suriye’nin güneybatısında yer alan Ürdün sınır kapısı Nasib ABD ve Rusya aracılığıyla sürdürülen ateşkes görüşmelerinde başlıca gündem maddelerinden biriydi. Bu kapı Suriye ile Ürdün arasındaki ticari ilişkiler açısından büyük önem taşımakta.

Muhalifler son dönemde Ürdün yönetiminin artan baskılarına karşın kapıyı Esed yönetimine bırakmayı kabul etmediler. Ara bir formül olarak kapıda Esed ordusundan hiçbir unsurun bulunmaması ve Esed yönetimine bağlı sivil görevlilerin yer alması teklifini de geri çevirdiler.

Özgür Suriye Ordusu’nun Der’a’daki önemli isimlerinden Ethem el-Kerad, rejime bağlı herhangi bir çalışanı bu bölgede kabul etmelerinin Suriye halkına karşı suç işlemiş zalim rejimin meşruiyetini tanımaları anlamına geleceğini söylüyor.

Ürdün başkente 100km. mesafedeki Nasib kapısının gerekirse muhaliflere de pay ayrılacak şekilde Suriye yönetimine devredilmesi teklinde de bulundu. Tüm bu teklifler geçtiğimiz ay sonunda Amman’da Ürdünlü yetkililer ve muhalifler arasında ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Ürdün yönetimi muhalifleri reddiyeci tutumlarını sürdürmeleri durumunda halen rejimin kontrolünde olan Suveyda eyaletinden bir başka kapıyı açmakla tehdid ediyor. Muhalifler böyle bir durum gerçekleşirse Nasib kapısının insani yardımlara da tümüyle kapatılmasından endişe ediyorlar.