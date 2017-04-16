Suriyeli Muhalifler Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıyı Kınadı

»Ana Sayfa»Suriye
16.04.2017 06:30
Suriyeli Muhalifler Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıyı Kınadı
Suriyeli askeri muhalifler, kuşatma altındaki rejim bölgesinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Suriyeli askeri muhalifler, İdlib ilinde kuşatma altında tuttukları Fua ve Kefreya’dan tahliye edilen sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fua ve Kefreya konvoyunun güvenliğini sağlayan askeri muhalif gruplardan Ahraru’ş-Şam, yazılı bir açıklama yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, saat 16.00 sularında Fua ve Kefreya’dan çıkan konvoyu korumakla görevli araçlara yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

“Rejimin Mezhepsel Çıkarlarına Hizmet Etmektedir”

“Tahliyenin güvenliğini sağlayan çok sayıda devrimci hayatını kaybetti.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu korkak eylemi kınıyoruz. Bu eylem, dinimizin bize öğrettiği ahde vefa olgusuna terstir. Bu saldırı rejimin mezhepsel çıkarlarına hizmet etmektedir. Böylelikle rejim, Han Şeyhun ve Guta’da işlediği katliamların üzerini kapatmak istiyor.”

“Şiddetle Kınıyoruz”

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Raşidin’de Fua ve Kefreya sakinlerini, muhalifleri ve tıbbi ekipleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

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