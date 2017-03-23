Suriyeli Muhalifler: “IŞİD’in Bitmesi, Esed'in Gitmesiyle Mümkün Olacak”

İsviçre'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye görüşmeleri başlıyor. Muhalefet heyetinin sözcülerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. Karşımızda ciddi bir taraf arıyoruz. Rejimle doğrudan görüşmekte ısrarcıyız. Kaybedecek zamanımız yok." dedi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 5. turu düzenlenecek Suriye görüşmelerine katılacak muhalefet heyetinin sözcülerinden Salim el- Muslat, zaman kaybetmeden, doğrudan siyasi geçiş müzakerelerine başlamak istediklerini söyledi.

Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, bugün başlayacak Cenevre 5 görüşmelerine katılmak üzere Cenevre’ye ulaştı.

"REJİMLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEKTE ISRARCIYIZ"

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin (MYK) sözcülerinden Salim El-Muslat, konakladıkları Royal Otel'de yaptığı basın açıklamasında, "Bugün saat 12.00'de Royal Otel'de BM Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ekibiyle görüşeceğiz. Biz ciddiyetle geldik. Karşımızda ciddi bir taraf arıyoruz. Rejimle doğrudan görüşmekte ısrarcıyız. Kaybedecek zamanımız yok." dedi.

Muslat, askeri muhaliflerin Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık Şam ve Hama illerinde operasyon düzenlemesiyle ilgili fikri sorulması üzerine, "Operasyonların sebebi, rejimin Barada Vadisi gibi yerlerdeki uygulamalarıdır. Bu senaryonun, rejimin tehcirlerinin tekrarlanmaması için operasyonlar yapılıyor." diye konuştu.

Cenevre'ye gelmeden önce Mistura ile Riyad'ta bir araya geldiklerini belirten Muslat, "Tüm konuşmamız, bir an önce siyasi geçiş müzakerelere geçmek üzerineydi." ifadesini kullandı.

Muslat, siyasi geçişin "Esedsiz" olması gerektiğini vurgulayarak, "IŞİD’in de bitmesi, Esed'in gitmesiyle mümkün olacak." dedi.

"NE RUSYA NE İRAN ANAYASA HAZIRLIĞINA MÜDAHALE EDEBİLİR"

Sözcü Muslat, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının geçiş yönetimi, anayasa hazırlanması ve adil seçimlerin düzenlenmesi maddelerinin sırasıyla uygulanmasını öngördüğünü hatırlatarak, "Ne Rusya ne İran anayasa hazırlığına müdahale edebilir." diye konuştu.

Rusya'nın PYD/PKK'nın görüşmelere katılmasıyla ilgili ısrarına değinen Muslat, "Kürtler zaten içimizde, makul bir sayıda temsil ediliyor. Bunlar, Kürtlerin gerçek temsilcileri." değerlendirmesini yaptı.