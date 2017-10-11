Suriyeli Muhalif Yönetmen Muhammed Bayazid’e Suikast!

Türkiye’de bulunan Suriyeli muhalif film yönetmeni Muhammed Bayazid’in salı gecesi bıçaklı suikaste uğradığı bildirildi.

Euro News’ta yer alan habere göre, arkadaşı ve ailesi tarafından Bayazid’in resmi sosyal medya hesabı kullanılarak duyurulan olayın İstanbul’da meydana geldiği aktarılıyor.

Hastaneden fotoğrafları paylaşılan Bayazid’in durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Birkaç yerinden bıçak darbesi aldığı öğrenilen ödüllü yönetmen, son olarak Suriye’deki siyasi hükümlülerin tutulduğu bir hapishane ile ilgili gerçek olaylara dayanan bir film hazırlığı içindeydi.

IŞİD tarafından da tehditler alan yönetmene yönelik saldırıyı kimin veya kimlerin düzenlediği bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yaşayan tanınmış bir Suriyeli aktivist olan 60 yaşındaki Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat da İstanbul’daki evlerinde suikaste kurban gitmişti.