Suriyeli Küçük Kızın Hayali Şampiyon Olmak

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de doğan Nur Setut, anne ve babasından öğrendiği karate sporunda dünya şampiyonluğu hayali kuruyor.

Nur'un antrenör anne ve babası, imkanların eksikliğine aldırmadan karateyi öğretmek için yürümeye başladığı andan itibaren kızlarına eğitmenlik yapıyor.

AA muhabirine konuşan 6,5 yaşındaki Nur, Halep'te bombardımanlar durduğunda babasıyla içinde hiçbir şey bulunmayan spor salonuna gittiklerini ancak saldırı zamanlarında evde anne ve babasıyla çalıştıklarını söyledi.

İlerde yüksek dereceler elde etmeyi hedeflediği belirten Nur, "Dünya şampiyonu ve tanınan birisi olmayı istiyorum." diye konuştu.

Nurun babası Vasim Setut da eşiyle çocuklarının kalbine spor sevgisi aşılamak için çabaladıklarını ve bu nedenle dönüşümlü olarak Nur'a programlı antrenman yaptırdıklarını vurguladı.

Baba Setut, kendisinin Nur'u spor salonunda eğittiğini, eşinin ise kızının evdeki antrenman programıyla ilgilendiğini, ayrıca internet üzerinden videolar izlettiklerini ifade etti.

"Geçen yılki tahliyelerde Halep'i terk etmek zorunda kaldık. Batı Halep'teki Kefer Karmin beldesine yerleştik. Burada da antrenmanlara devam ediyoruz." diyen Setut, beldeye geldiklerine antrenman için yer aradıklarını, metruk bir evde çalıştıklarını dile getirdi.

Beldede düzenlenen çocuk etkinliklerinde Nur'un gösteri yaptığına ve tüm beldede tanındığına işaret eden Setut, "Burada imkanlarımız kısıtlı. Nur'un bu seviyeye gelmesi kolay olmadı. Nur için ikinci el karate elbisesi aradım ama onu bile ilk önce bulamadım. Kullanılmış kıyafetlerin olduğu yerel bir depoda üst üste yığılmış kıyafetler arasında uzun bir aramadan sonra bulabildim." diye konuştu.