Suriyeli Küçük Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e Mektup
Suriye'nin Halep kentinde yaşananları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran Suriyeli Bana Alabed, İngiltere Başbakanı Theresa May'e mektup göndererek, ülkedeki çocukları unutmamasını istedi.
Mektubunu Twitter hesabı aracılığıyla yayımlayan 7 yaşındaki Bana, mektubu annesinin yardımıyla yazdığını belirterek, Suriye halkına yardımcı olunması bakımından yardım arayışında olduğunu kaydetti.
Bana mektubunda, "(Suriye halkına) Gıda, doktor, su ve süt gönderebilir misin? Açlıktan dolayı zayıf düşen ve ölen çocukları gördünüz mü? Ben gördüm. Eğer gıda sağlarsak, yaşıyorlar. Ancak kimsenin umurunda değiller. Çok üzülüyorum. Gıda ve ilaç göndereceğin konusunda bana söz ver. Onları unutma." ifadesini kullandı.
Bana, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'a, yardım çağrısını içeren bir mektup göndermişti.
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