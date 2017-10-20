Suriyeli Kayıp Yakınları Zulmü Dünyaya Duyurmaya Çalışıyor!
Suriyeli ailelerin organize ettikleri otobüs, Esed rejimi tarafından kaybedilen yakınlarının durumuna dikkat çekmek için Londra sokaklarında.
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Haksöz Haber
Suriyeli aileler ve insan hakları savunucuları gözaltında, hapiste tutulan ve akıbetlerinden haber alamadıkları kayıplar için bir kampanya başlattı.
Beşşar Esed rejimi tarafından kaybedilen kişilerin fotoğraflarının asılı olduğu bir otobüs, Londra sokaklarında dolaşarak kamuoyunun dikkatini Suriye’de devam etmekte olan zulme çekmeye çalışıyor.
Otobüsün diğer Avrupa başkentlerini de dolaşması planlanıyor.
Etiketler : suriye, beşşar esed, ingiltere, londra, avrupa
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