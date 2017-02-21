Suriyeli İşçiye İşkence Yapan Mahluk İfadesinde Kıvırdı
İzmir'de bir iş yeri sahibi mahluk, yanında çalışan Suriyeli gence kötü muamele yaptı ve o anların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
İzmir'de sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki çeken Hasan Kartal, polis tarafından gözaltına alındı.
Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Hasan Kartal, olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu söyledi.
Kartal savcılık ifadesinde, " Mustafa 3-4 aydır bizimle çalışıyor. Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var" dedi. (Ensonhaber)
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