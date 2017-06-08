Suriyeli Hamile Kadını Hastaneye Almadılar!

Haber-7 sitesinin yer verdiği bu insanlık ayıbını konu alan haberi iktibas ediyoruz:

İÇERİ ALMADILAR! HASTANE ÖNÜNDE DOĞUM YAPTI

Lübnan'da bulunan Suriyeli mülteci bir kadın, parası olmadığı için alınmadığı hastanenin kapısının önünde doğum yaptı.

Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu hastaneye getirildi. Ancak parası olmadığı için hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.

Suriyeli gazeteci Musa el-Ömer'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.