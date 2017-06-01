Suriyeli Gazeteciler Medya Birliği Oluşturdular!

Oluşumun amacı haber akışını güçlendirmek yanında gazetecilerin mesleki örgütlenmesini sağlamak ve genç gazetecilere eğitim vermek şeklinde belirlendi.

Yaklaşık 80 gazetecinin katıldığı toplantıda mümkün olduğu kadar çok sayıda medya örgütünün devrimci medya platformu zemininde bir araya getirilmesinin hedeflendiği de vurgulandı.

Konuyla ilgili Al-Monitor’a açıklama yapan Enstitü Sekreteri Muaz Abbas 6 Mayıs’ta kurulan birliğe dahil olan gazetecilerin sayısının şu anda 120’yi bulduğunu, 10 kişilik bir yürütme komitesi teşkil ettiklerini ve devrimciler tarafından kurtarılan bölgelerde rejimin, İran ve Rısya’nın işledikleri suçları belgelemeyi planlandıklarını söyledi.

Herhangi bir örgütle iç içe olmadıklarını ve çalışmalarına yönelik olarak da sahada etkin olan devrimci gruplardan hiçbirisinin bir kısıtlamasının olmadığını söyleyen Abbas hangi gruba yakın olduğuna bakmadan tüm Suriyeli gazetecileri birliklerine davet ettiklerini vurguladı.