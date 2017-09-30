Suriyeli Gazeteci Anne-Kız Cinayetiyle İlgili Bir Gözaltı!

Üsküdar’daki evlerinde bıçaklanarak katledilen 60 yaşındaki Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin katil zanlısı Bursa’da gözaltına alındı. Anne-kızın akrabası olduğu açıklanan katil zanlısı Ahmet Barakat’ın Beşşar Esed ve istihbarat bağlantıları araştırılıyor.

Emniyet ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak bu sabah saat 9.30’da katil zanlısını Bursa’daki bir evde gözaltına aldı. Cinayetten hemen sonra planlı şekilde Bursa’ya gittiği öğrenilen katil zanlısının operasyon sırasında polise direndiği kaydedildi.



Gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Barakat.

Katil zanlısı Barakat, sağlık kontrollerinin ardından bugün İstanbul’a getirilecek.

Emniyet yetkilileri, evde yaptıkları incelemede anne ve kızın önce boğulduğunu, daha sonra da bıçaklandığını belirtmişti. Katilin, cesetlerin kokmasını engellemek amacıyla deterjan kullandığı da öğrenilmişti.



Orouba Barakat ile Halla Barakat’ın cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınmıştı.

Akrabaları da Amerika'da Öldürülmüştü

Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurdu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriyelinin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti.

Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de Şubat 2015’te silahlı saldırı sonucu katledilmişti.

Shaaza Barakat, sosyal medyadan, “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifşa ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak.” diyerek duyurdu.



Ailenin ABD’de yaşayan akrabaları Deah Shaddy Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve baldızı Razan Muhammed Ebu Salha da Craig Hicks tarafından katledilmişti.

Esed’in Cezaevi Katliamlarını Dünyaya Duyurdu

60 yaşındaki Orouba Barakat, Suriye’deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili çok önemli röportajlara imza atmıştı.

Orouba, Esed rejiminin cezaevi katliamlarıyla ilgili çok sayıda belgesel ve röportajı, İngilizce ve Arapça olarak dünyaya duyurmuştu.

Suriye’de savaşın ardından İngiltere’ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşadıktan sonra İstanbul’a gelmişti.

Kaynak: Yeni Şafak