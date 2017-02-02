Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu

Malatya’da evlerinde yakacakları olmadığı için kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverlerin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Yakacakları olmadığı için soğuk evi yerine kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverler sayesinde temin edilen yakacakla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Malatya Avukat Kâtipleri ve Sekreterleri Derneği (MAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Hanilçi, eşiyle mahallelerindeki Suriyeli aileleri ziyaret ederken küçük bir kızın balkonda ders çalıştığını gördü.

Soğukta Ders Çalışmaktan Kurtuldu

Sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir gün küçük kıza neden balkonda ders çalıştığını soran Hanilçi, yakacakları olmadığı için sobalarının yanmadığını öğrendiği aileye yardım elini uzattı.

Malatya Barosu’na bağlı avukatlar arasında kampanya başlatan Hanilçi, bir yandan evindeki yakacağın yarısını aileye ulaştırırken bir yandan da avukatlardan yakacak topladı.

Kısa sürede bir ton odunla yarım ton kömürü Suriyeli aileye ulaştıran Hanilçi, birinci sınıf öğrencisi minik Fatma’yı soğukta ders çalışmaktan kurtardı.

“Artık Sıcakta Ders Çalışabileceğim”

Yardımlar sayesinde soğukta ders çalışmaktan kurtulan Suriyeli Fatma Esad, birinci sınıfa gittiğini, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisini çok sevdiğini söyledi.

Okulda çok ders çalıştığını anlatan Esad, “Öğretmenim beni çok seviyor. Ben de onları ve Malatya’daki herkesi seviyorum. Dışarıda ders çalışıyordum. Evde yakacağımız yoktu. Artık gelen yakacaklar sayesinde sıcakta ders çalışabileceğim.” diye konuştu.

Kaynak: AA