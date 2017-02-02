Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu

»Ana Sayfa»Dünya
02.02.2017 17:31
Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu
Malatya’da evlerinde yakacakları olmadığı için kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverlerin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Yakacakları olmadığı için soğuk evi yerine kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverler sayesinde temin edilen yakacakla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Malatya Avukat Kâtipleri ve Sekreterleri Derneği (MAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Hanilçi, eşiyle mahallelerindeki Suriyeli aileleri ziyaret ederken küçük bir kızın balkonda ders çalıştığını gördü.

Soğukta Ders Çalışmaktan Kurtuldu

Sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir gün küçük kıza neden balkonda ders çalıştığını soran Hanilçi, yakacakları olmadığı için sobalarının yanmadığını öğrendiği aileye yardım elini uzattı.

Malatya Barosu’na bağlı avukatlar arasında kampanya başlatan Hanilçi, bir yandan evindeki yakacağın yarısını aileye ulaştırırken bir yandan da avukatlardan yakacak topladı.

Kısa sürede bir ton odunla yarım ton kömürü Suriyeli aileye ulaştıran Hanilçi, birinci sınıf öğrencisi minik Fatma’yı soğukta ders çalışmaktan kurtardı.

“Artık Sıcakta Ders Çalışabileceğim”

Yardımlar sayesinde soğukta ders çalışmaktan kurtulan Suriyeli Fatma Esad, birinci sınıfa gittiğini, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisini çok sevdiğini söyledi.

Okulda çok ders çalıştığını anlatan Esad, “Öğretmenim beni çok seviyor. Ben de onları ve Malatya’daki herkesi seviyorum. Dışarıda ders çalışıyordum. Evde yakacağımız yoktu. Artık gelen yakacaklar sayesinde sıcakta ders çalışabileceğim.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İHH Afrika’da 850 Bin Kişiye Ulaştı02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • ABD Mahkemesi: Yasak Yasal İkamet İzni Olana Uygulanamaz02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • İstanbul’da 4 Bin 403 Kişiye Bir Cami Düşüyor02 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson02 Şubat 2017 Perşembe 08:18
  • Trump’un Bakanlarını Boykot Eden Senatörler Saf Dışı Bırakıldı02 Şubat 2017 Perşembe 01:11
  • Bir Metrekarelik Kulübede 17 Yıldır Ekmek Parası Kazanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 21:09
  • Trump’a Karşı Avrupa Birliği-Meksika Dayanışması01 Şubat 2017 Çarşamba 20:25
  • Avusturya'da Müslümanlardan Burka Yasağı Planına Tepki01 Şubat 2017 Çarşamba 19:52
  • 15 Çeçen Rusya’ya Ölüme Gönderiliyor!01 Şubat 2017 Çarşamba 16:36
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim