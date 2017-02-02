Suriyeli Doktorlarda Beyaz Önlük Heyecanı
Türkiye'ye sığınan Suriyeli sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje sayesinde yeniden beyaz önlüklerini giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.
İzmir'deki Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine gelen Suriyeli 18'i doktor 33 sağlık personeli, Türk doktor ve sağlık personellerince tercümanlar aracılığıyla eğitiliyor.
Temel hekimlik bilgilerinin yanı sıra gebe takibi, aşılama gibi birçok konuda eğitim alan Suriyeli doktor ve hemşireler, 1,5 aylık eğitimin sonunda Göçmen Sağlığı Merkezlerinde kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti verecek.
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli hastalara daha önce sağlık hizmetlerini tercümanlar aracılığıyla Türk sağlık çalışanlarının verdiğini, bu proje sayesinde Suriyeli sığınmacılarla aynı dili konuşan doktor ve sağlık çalışanlarının kendi vatandaşlarına daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti vereceğini belirtti.
"Sadece Suriyeli vatandaşlara hizmet verecekler"
Türkiye'ye sığınan Suriyeli sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje sayesinde yeniden mesleğine dönme imkanının sağlandığını dile getiren Salnur, Türkiye'de yürürlükte olan aile hekimliği sistemini öğrettiklerini, doktor ve hemşirelerin ülkelerindeki branşlarına bakılmaksızın Aile Sağlığı Merkezi gibi hizmet verecek Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapacaklarını kaydetti.
Salnur, şöyle konuştu:
"Türkiye, Suriyeli sığınmacıların sağlığına çok önem veriyor. Göçmen Sağlığı Merkezinde bir ayda 2 bine yakın sığınmacıya sağlık hizmeti verdik. Bu eğitim sonrasında bu merkezde Suriyeli sağlık çalışanları görev yapacak. Suriyeli doktor ve hemşireler başvurularını bakanlığımıza yaptı. Aile hekimleri şeklinde Suriyelilere hizmet verecek olan sağlık çalışanlarının isimleri belirlendi. Türk doktorlar nasıl bizim vatandaşlarımıza hizmet veriyorsa onlar da Suriyeli vatandaşlara ülkemizin her tarafında hizmet verecekler. Bunu yine bakanlığımız belirleyecek."
AA
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