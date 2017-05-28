Suriyeli Direnişçiler Genel Bir Af Çıkardı

İdlib ve çevre ilçelerini kontrol altında tutan gruplardan Ahraru’ş-Şam, Feylaku’ş-Şam ve Tahriru’ş-Şam, çeşitli suçlar tarafından tutuklu bulunan mahkûmlara yönelik Ramazan ayının gelmesi sebebiyle genel bir af çıkardı.

Islah Haber’de yer alan habere göre, genel af kapsamında kimlerin bu uygulamanın dışında tutulacağı, kimlerin bu uygulamada yer alacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Daha önce Tahriru’ş-Şam’dan yapılan açıklamada söz konusu affın kısas, had cezası ve kişi hakkı olan kimseleri kapsamayacağı belirtilmişti. Ayrıca, aranma listesinde olanların da aftan yararlanamayacağı ifade edilmişti.