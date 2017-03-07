“Suriyeli Çocukların Ruh Sağlığı Giderek Bozuluyor”
Save the Children (Çocukları Koruyun) isimli İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşunun “Gizli Yaralar” başlıklı son raporunda, hâlâ savaşın dehşetini yaşayan Suriyeli çocukların büyük stres altında oldukları kaydedildi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, raporda ayrıca Suriyeli çocuklara derhâl yardım eli uzatılmaması hâlinde, Suriye’de bir neslin gördüğü zararın telafi edilemeyeceğinin altı çizildi.
2 milyon 300 bin Suriyeli çocuğun ülkelerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Save the Children, 6 yaşından küçük en az 3 milyon Suriyeli çocuğun da savaş dışında bir şey bilmediğini söyledi.
Uluslararası yardım kuruluşu, Suriyeli çocuklara psikolojik desteğe yönelik bazı programların ise fevkalede sonuç verdiğini belirtti. Benzer programların Suriye çapında genişletilerek uygulanması gerektiğini vurguladı.
450’den Fazla Kişiyle Görüşüldü
Suriye’de altı yıl önce başlayan savaşta 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Save the Children ise son raporu için Suriye’nin 14 vilayetinden yedisinde 450’den fazla kişiyle görüştüğünü bildirdi.
Bu kişiler arasında çeşitli yaşlardan çocuklar, anne-babalar, hasta bakıcılar, sosyal hizmet görevlileri, yardım kuruluşu çalışanları ve öğretmenler bulunuyor.
Rapordan Çarpıcı Tespitler
Uluslararası yardım kuruluşunun “Suriyeli çocukların ruh sağlığı hakkındaki en büyük çalışma” olarak nitelendirdiği rapordan bazı tespitler şöyle:
* Suriyeli çocukların neredeyse tamamı ve yetişkinlerin yüzde 84’ü, çocukların yaşadığı psikolojik strejin en önemli nedeninin bombardımanlar olduğunu söyledi.
* Çocukların üçte ikisi ya sevdiklerinden birini kaybetmiş, ya evlerinin bombalanmasına tanık olmuş ya da savaşta yaralanmış.
* Görüşleri alınanların yüzde 71’i travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle çocukların giderek yataklarını daha fazla ıslattıklarını ve istemsiz idrar kaçırdıklarını kaydetti.
* Yetişkinlerin yüzde 48’i çocukların konuşma yeteneklerini kaybettiklerini ya da savaşın başlamasının ardından konuşma güçlüğü çektiklerini belirtti.
* Save the Children’a konuşanların yaklaşık yarısı “çocukların düzenli olarak ya daima acı çektiklerini veya büyük üzüntü duyduklarını” vurguladı.
- Yorumlar 1
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- "Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suçlamasına Tepki
- Amerika ve Rusya’nın Vereceği Güvence
- 'Direnişçileri Birleştirmeye Çalışan Mısri ABD Tarafından Vuruldu'
- Cuntacı Akın Öztürk İki Kez Kaçmaya Çalıştı
- Suriyeli Küçük Bana'dan İngiltere Başbakanı May'e Mektup
- Fitch’ten Türkiye İçin Büyüme Tahmini
- Balıkesir Merkezli FETÖ Soruşturmasında 23 Tutuklama
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'
- “Suriyeli Çocukların Ruh Sağlığı Giderek Bozuluyor”
- “Suriyeli Çocukların Ruh Sağlığı Giderek Bozuluyor”
- "Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!
- Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu Yargılayın
- Gazzeli Çocuklar Japonya'daki Felaketi Unutmadı
- Gülen TSK’yı Nasıl Ele Geçirdi?
- Adem Huduti: Beni de Yaktınız
- Özgür-Der Üniversite Gençliği “Kur’an ve Tarihselcilik” Kitabını Konuştu
- PYD Münbiç'i Terk Etmiyor
- 'Derin' Almanya Dizginlenebilecek mi?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim