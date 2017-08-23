Suriyeli Çocukların Mutluluğu İçin Buluştular

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin “Onlara Katılalım Projesi” kapsamında, İspanya, Fas, ABD, İngiltere, Mısır, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Filistin’in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki çeşitli meslek gruplarından 28 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Alakuzu Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Evleri tek tek gezen gruptaki sağlıkçılar, Suriyeli çocuklara sağlık taraması yaptı. Grup, resim yapma, duvar boyama, futbol müsabakası ve yöresel oyunlarla, aralarında yetimlerin de bulunduğu çocuklara moral verdi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli aileler ve çocukların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek Suriyeli ailelerin sıkıntısına daha fazla dikkat çekmek istediklerini belirten Aksoy, “Reyhanlı’daki Suriyeli çocuklar için 4 gün süren etkinlikler yaptık. Yanımızda çeşitli ülkelerden yönetmen, futbolcu, ressam, fotoğrafçı, gazeteci, doktor, gezgin, iş adamı ve öğretmenler bulunuyor.” dedi.

Aksoy, çocukların gönüllerince vakit geçirmesini sağladıklarını, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı etkinlikler yapacaklarını kaydetti.

“Suriye’deki Savaş En Çok Çocukları Etkiledi”

Katarlı mili futbolcu Adel Lamy ise maç yaptığı çocukların da kendisinin de bu etkinlikten büyük keyif aldığını ifade etti.

Suriyeli çocukların daha çok hatırlanması gerektiğini dile getiren Lamy, “Onların yüzünde biraz olsun tebessüm bırakmak adına buradayım. Suriye’deki savaş en çok çocukları etkiledi ve mağdur bıraktı. Hem onlara moral vermek hem de çocukların yaşadıkları sıkıntıları yerinde görmek için buraya geldim.” diye konuştu.

Sağlık taraması yapan Faslı doktor Ayman Boubouh ise Suriyeli çocukların oldukça kötü günler yaşadığını belirtti.