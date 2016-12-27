Suriyeli Çocukların “Çadır Okul” Çilesi!
Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ve çevresine Beşşar Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırılardan kaçarak direnişçilerin kontrolündeki Zeyzun bölgesine derme çatma çadırlar kurarak yerleşen 4 bin 500 Suriyeli, kış mevsiminin sebep olduğu zor şartlara rağmen çocukların eğitimine devam ediyor.
İnsanlar Yürümekte Dahi Zorlanıyor
Savaş nedeniyle en az 6 bin okulun kullanılamaz hâle geldiği, binlerce eğitim personelinin de yaşamını yitirdiği ülkede, Dera kentinin batı kırsalındaki Zeyzun çadır kentinde yaşamak zorunda kalanlar kış aylarının başlamasıyla zor günler geçiriyor. Çadır kentte, sağanak yağmurların etkisiyle oluşan su birikintileri ve çamurlu yollar sebebiyle insanlar yürümekte dahi zorlanıyor.
Tüm bu zorlukların yaşandığı çadır kentteki Suriyeliler, çocukların, eğitim hayatından mahrum kalmaması için de çaba sarf ediyor. Kamplardaki gönüllü öğretmenler, savaşın altıncı yılında eğitim göremeyen Suriyeli çocuk sayısının 2,1 milyonu geçtiği ülkede, her gün sobayla ısıtılan bir çadırda çocukları eğitimle buluşturma çabasını sürdürüyor.
İmkânsızlıklar İçerisinde Eğitim
AA muhabirine konuşan çadır okulun öğretmeni Suheyl el-Halebî, evlerini ve eğitimlerini bırakarak Zeyzun çadır kentine gelen çocukların eğitimlerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.
Eğitime devam edebilmek için çadırda çok şeye ihtiyaçları olduğunu belirten el-Halebî, “Savaş sebebiyle eğitimlerini yarıda bırakan çocukların bu kamptaki çadır okulda imkânsızlıklar içerisinde okuması için çalışıyoruz. Okulumuzda ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de var. Öğrenciler, Humus, Hama, İdlib ve Halep’teki çatışma bölgelerinden kaçan ailelerin çocuklarından oluşuyor.” dedi.
Çadır Kentte “Isınma” Sorunu
En büyük sorunlardan birinin de “ısınma” konusu olduğu çadır kentte yaşayanlar, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Çadır kent sâkinlerinden Abdulbasit el-Mısrî kışın gelmesiyle yakacakları olmadığı için çok zorlandıklarını belirtti. Yardım kuruluşlarının yaşadıkları mağduriyeti gidermesini talep eden el-Mısrî, “Zeyzun çadır kentinde yakacak odun ve mazot olmadığı için üşüyoruz. Yardım kuruluşlarının çadır kente gelip durumumuzu görmesini istiyoruz. Kış ayları başladı ancak kimse bize herhangi bir yardımda bulunmadı.” diye konuştu.
Dera’nın Şeyh Miskin beldesindeki çatışmalardan kaçarak Zeyzun çadır kentine gelen 12 yaşındaki Abdullah da 2 yıldır burada yaşadığını belirtti.
Hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade eden Abdullah, “Yakacak, yiyecek ve elbise istiyoruz. Battaniye de istiyoruz.” dedi.
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