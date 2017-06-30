Suriyeli Çocuklar Yer Altındaki Lunaparkta Eğleniyor!

Suriye’de Şam’ın doğusundaki Duma ilçesi, yaklaşık 5 yıldır Beşşar Esed ve işbirlikçileri tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Kuşatma süresince rejimin yoğun bombardımanlarına maruz kalan ilçede, çocukların güvenli bir şekilde oynamalarını sağlamak için yer altına lunaparklar inşa edildi.

“Çocukara Yiyecek, İçeçek ve Tatlı İkram Ediliyor”

Eylül 2016’da “El Beşair El İnsaniyye” (İnsani Müjde) kurumunun “Happyland” (Mutluluk Diyarı) adı verilen lunapark projesi, geniş bir arazi üzerine kuruldu.

Mutluluk Diyarı, elektrikli, manuel ve şişme oyuncaklar ile binlerce çocuğun güvenli eğlence sığınağı hâline geldi. Uzun süre lunaparkta eğlenen çocuklara, yiyecek, içecek ve tatlılar ikram ediliyor.

“Çocukların Yüzlerini Güldürmek İçin Kuruldu”

AA’da yer alan habere göre, proje sorumlularından Ebu Ziyad, “Mutluluk Diyarı, savaş mağduru çocukların yüzlerini güldürmek ve nefes almalarını sağlamak için kuruldu.” dedi

Parktan yaklaşık 2 bin 500 çocuğun faydalanabildiğini söyleyen Ebu Ziyad, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) olası saldırıya karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti.

“Çocuklar Saldırısız Bir Bayram Yaşadı”

Lunaparka çocuklarını getiren Ebu Hani ise, “Proje olarak çok harika bir iş. Çocuklar buradaki oyuncaklara büyük bir ilgi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Ebu Hani, “Allah’a çok şükür Ramazan Bayramı çok farklı ve güzel geçti. Çocuklar saldırısız bir bayram yaşadı. İnsanlar rahatça dolaştı.” diye konuştu.