Suriyeli Çocuklar İçin Yüksek Teknolojili Protez Merkezi Dualarla Açıldı

​​​​​​​Suriye’deki bombalı saldırılarda sakat kalan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’nin ilk Yüksek Teknoloji Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi dualarla açıldı.

Suriye’deki bombalı saldırılarda sakat kalan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’nin ilk Yüksek Teknoloji Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezleri, İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği’nin çalışmasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay-Reyhanlı’da hizmete açıldı.

Kurulduğu günden bu yana insani yardım alanında bir çok kalıcı projeyi hayata sokan İHH İnsani Yardım Vakfı; Kuveyt Zekat House kurumu ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile birlikte savaş yaralanmaları sonucu sakat kalarak ortez protez ihtiyacı duyan hastaları tedavi etmeyi amaçlayan ortak bir projeye imza attı.

İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da inşa edilen 3 ayrı protez merkezi, 19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen iki ayrı törenle hizmete açıldı. Protokol konuşmalarının yapıldığı ilk program Fatih’te bulunan bir otelde icra edildi. Ardından Edirnekapı’ya geçilerek düzenlenen törenle Özel Kuveyt İstanbul Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarının yapıldığı otel programına iki bacağını da Halep Operasyonunda kaybeden 8 yaşındaki Abdülbasit, bir buçuk yıl önce bacaklarını kaybeden 9 yaşındaki Henin, yine 9 yaşındaki Ali, AID Uluslararası Doktorlar Birliği Başkanı Mevlüt Yurtseven, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kuveyt Zakat House Genel Başkanı İbrahim Saleh ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu katıldı.

“Ben sizin evladınız Abdülbasit”

Salonda Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından protez merkezlerinin tanıtım sinevizyonu izlendi. Daha sonra ise kürsüye Halepli Abdülbasit çıktı. Abdülbasit, “Ben sizin evladınız Abdülbasit. Bana gösterdiğiniz ihtimamdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, dua ediyorum”dedi. Henin ise, “Bana protez bacak yardımında bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” cümleleri ile duygularını ifade etti.

100 yıllık bir geleceğin öncüsü

AID Uluslararası Doktorlar Birliği Başkanı Mevlüt Yurtseven, projeye destek veren kurumlara teşekkürlerini sunarak, “Böyle bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin 100 yıllık bir geleceğin öncüsü olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“İslam Dünyası bir araya gelmeli”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da, projenin tamamlanmasına yardımda bulunan resmi ve sivil kurumlara teşekkür etti. Yıldırım, duygularını “Burada ne söyleyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Allah kimseye böyle bir imtihan vermesin. Bir an önce bu savaşların bitmesi dileğinde bulunuyorum. Umarım, İslam Dünyası’nın önderleri bir araya gelirler ve bu acıları dindirirler” ifadeleri ile özetledi.

“Çocuklar birden bire kollarını ve ayaklarını kaybediyorlar”

Kuveyt Zakat House Genel Başkanı İbrahim Saleh ise Suriye’deki bombardımana şahitlik ettiklerini ve bu projenin nasıl hayata geçtiğini şu cümlelerle özetledi:

“Kardeş ülke Suriye, yıllardır bombardıman altında yaşamaya çalışıyor. Bizler de bunu gözlerimizle müşahede etme fırsatı bulduk. Çocuklar top oynarken birden bire uçaklar geliyor ve çocuklar kollarını bacaklarını kaybediyorlar. Bizler geçen Ramazan ayında bir protez projesi başlattığımızda hamd olsun ki güzel bir başarı sağladık. Bunun üzerine de bu kalıcı esere imza atmaya karar verdik.

Abdülbasit’in çığlığını hepimiz duymuştuk. Bugün ise o yavrularımıza sahip çıkmayı nasip eden Allah’ımıza hamd olsun. Rabb’imizin yardımı ve İHH’nın desteği olmasaydı bu hayalimiz gerçekleşmeyecekti. Bizler de sizlerin destekleri ile açılan bu merkezimizde binlerce Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını gidereceğiz. Bu merkezimiz inşallah savaşın çocukların hayallerinin çalınmasına müsaade etmeyecek.”

“Vakıfların işbirliği yapması beni umutlandırdı”

Daha sonra kürsüye Uluslararası İslami Yardım Kuruluşu Başkanı Bader Alsumait çıktı. Alsumait, şöyle konuştu:

“Biz bu projeye destek verdik çünkü biliyorduk ki bu proje başarılı olacaktı. Çünkü bu tür insani yardım vakıflarının derinlikli işbirliği yapmış olması bizi umutlandırmıştı. Kalkınma projeleri, Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerçekten çok önemli. Bu anlamda protez merkezi, insanların hayata yeniden tutunabilmeleri, kendi hayatlarını idame ettirmeleri açısından oldukça değerliydi.”

“Sizlerin destekleri ile bunu başardık”

Kuveyt Ankara büyükelçisi Gassan El Zevavi de, “Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Katılımcılara bir sır vermek isterim. Biz diplomatlar olarak bu tür projelerde oldukça zorluk çekiyoruz. Sizlerin desteği olmadan bizler de bunları başaramıyoruz çünkü dedi.

“Heyecanlandık”

Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Semih Korkut, “Bizler hastanelerde çocuk hastalarda oldukça zorluk çekiyoruz. Bu konuda bu proje bizi oldukça heyecanlandırmıştı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ali’nin sessiz çığlıkları

Kürsüye son olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı Ömer Korkmaz çıktı. “Zekât kültürünü dirilttiği için İHH’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaş başladığında söz biter. Savaş başladığında bombaların sayısı hesaplanmaz. Biraz önce burada Ali kardeşimizin sessiz çığlığı hepimizi susturdu. Bu savaşların özellikle Arap coğrafyasında yaşanıyor olması benim kafamda hep soru işareti oluşturmuştur. Bunu her daim sorgularım. Sözlerimiz savaşabilir lakin iş silahları konuşturmaya gelince orada problem oluşuyor. Biz de burada referandum geçirdik, sözlerimiz savaştı ama silahlar konuşmadı. Bunu Arap coğrafyasında da başarabilmeliyiz.”

Protez bekleyen iki çocuğun hikâyesi

Dünyanın bir bombalama sonrasında bacakları kopmuş yerde otururken babasına ‘’baba, beni kaldır’’ dediği videosuyla tanıdığı 8 yaşındaki Suriyeli Abdulbasit ile Halep’teki evleri 1 buçuk yıl önce varil bombasıyla vurularak bacaklarını kaybeden 9 yaşındaki Henin ve iki yıl önce Halep’te bir bombalı saldırısı sonucu sağ ayağını kaybeden 8 yaşındaki Ali, bu merkezler sayesinde protez ayaklara sahip olmayı bekliyor.

Ücretsiz hizmet verecekler

Türkiye’de ilk defa Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek teknoloji ile ortez protez merkezleri açılıyor. İhtiyaçları temin etmek üzere planlan merkezlerde 2 yılda bin ihtiyaç sahibi için ortez protez üretilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını öncelemekle beraber, savaş dışı sebeplerle de sakat kalmış, ortez protez temini imkanı olmayan ihtiyaç sahipleri de bu merkezler sayesinde ücretsiz olarak ortez protez imkanlarına kavuşacaklar.

Projenin özellikleri

3D (üç boyutlu) tarayıcılar kullanılarak hastadan ölçü alması ile (alçı ölçüye gerek kalmadan) öncü bir projedir.

Protez üretimine özel üretilmiş yazılım ve 3D yazıcı kullanılması ile üretim maliyetleri düşürülmüştür.

3D yazıcıyla soket üretiminin gerçekleştirilmesi ile hastaların İstanbul merkezde ortalama 4-6 saat içinde protezlerine kavuşabilmeleri mümkün olabilecektir.

Özel yazılım ve 3D yazıcılar sayesinde hastaya özel soket veya gerektiğinde özel imalat protezler yapılabilecektir.

Merkezden uzak (kamplar, savaş bölgeleri gibi) yerlerde sadece bir tekniker 3D tarayıcılar ile alçı ve ölçü ekipmanları taşımadan; alçı kalıplarının transferine dair sorun yaşamadan ölçü alabilecek, transfer sağlayabilecektir.

Güdük volüm değişikliklerinin elektronik ortamdaki ana veri üzerinde uygulanabilmesi ile tekrarlayan ölçü alımları ortadan kalkacaktır.

Sık rastlanan ölçü alma sırasında yetişmiş tekniker bulma sorunu ortadan kalkacaktır.

EinScan-Pro 3D tarayıcı kullanımı sayesinde her bir teknikerin günde en az 10 hastadan ölçü alabilme imkanı vardır. Protez ara elemanı (diz, ayak) olarak bütün dünyada kabul edilen markaların ürünleri tercih edilecektir.