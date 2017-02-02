Suriyeli Bana’dan Trump’a: Suriyeli Çocuklar Terörist Değil
Halep’te yaşananları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran ve ateşkesin ardından Türkiye’ye gelen Suriyeli Bana el-Abed, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını, “Suriyeli çocuklara yardım etmesini bekliyorum ama duydum ki Suriyeli çocukların Amerika’ya göç etmenlerini yasaklamış. Ben çok üzgünüm bu durumdan. Suriyeli çocuklar terörist değiller.” sözleriyle değerlendirdi.
AA’da yer alan habere göre, Bana, Altındağ’daki Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi’nde Suriyeli yaşıtlarını ziyaret etti. Annesi Fatma el-Abed ile merkeze giden Bana, yaşıtlarıyla vakit geçirdi ve oyun oynadı.
“Gerçek Hayatın Ne Olduğunu Unuttular”
Anne el-Abed, Suriye’de ne kadar kötü şeyler yaşandığını ve bundan ne kadar sivilin etkilendiğini herkesin bildiğini anımsattı. Kadın, çocuk herkesin savaştan çok yara aldığını dile getiren anne el-Abed, birçok kişinin evini, çocuklarını, anne ve babasını kaybettiğini ifade etti.
“Umuyorum ki gelecekte herkes kendi hayatına döner ve kaybettiği şeyleri geri alma fırsatını bulur.” diyen el-Abed, çocuklarının gerçek hayatın ne olduğunu unuttuklarını vurguladı.
Suriye’de hukuk okuduğunu ancak yaşananlardan dolayı eğitimine devam edemediğini, aynı zamanda İngilizce öğretmenliği yaptığını ifade eden el-Abed, ülke güvenli olmadığı için ne okula ne hastaneye gidebildiklerini anlattı. el-Abed, “Suriye’de sahip olduğumuz ne ev, ne araba, hiçbir şey şimdi yok.” diye konuştu.
“İnsanlığın Bir Utancı”
Türkiye’ye geldiği ve çocukları güvende yaşadığı için kendisinin de mutlu olduğunu belirten el-Abed, ülkeyi ve insanları çok sevdiklerini söyledi. Türkiye hükûmetine ve Türk Kızılayı’na teşekkür eden el-Abed, Türk Kızılayı’nın Suriyelilere gerçek hayatı göstermeye çalıştığını anlattı.
el-Abed, kızı Bana’nın Suriye'de sokağa bile çıkamadığını, Türkiye’ye geldiklerinde çocuklarının cennette gibi hissettiğini aktararak, “Bunun gerçek hayat değil de cennet gibi olduğunu hissetmeleri bence insanlığın bir utancı.” dedi.
“Geri Dönüp Evlerimizi Tekrar Kuracağız”
Bana el-Abed de Suriye’de oynadığı parkın bombalandığını, arkadaşlarının hayatını kaybettiğini, okula gidemediğini söyledi.
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a yazdığı mesajın ardından ondan bir beklentisi olup olmadığı sorulan 7 yaşındaki Bana, “Suriyeli çocuklara yardım etmesini bekliyorum ama duydum ki Suriyeli çocukların Amerika’ya göç etmenlerini yasaklamış. Ben çok üzgünüm bu durumdan. Suriyeli çocuklar terörist değiller.” diye konuştu.
Türkiye’de barış ve huzur olduğu için çok mutlu olduğunu, bir okula yazılıp Türkçe’yi de öğrenmek istediğini dile getiren Bana, “Vatanıma geri dönmek isterim. Ben vatanımı çok seviyorum, onu terk etmeyeceğim. Biz geri dönüp evlerimizi tekrar kuracağız.” dedi.
Kızılay Toplum Merkezi’ndeki arkadaşlarıyla bir araya gelmekten de çok mutlu olduğunu belirten Bana, Suriyeli çocuklara yardım eden herkese teşekkür etti.
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