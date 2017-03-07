Suriyeli Baba, Esed’in Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!

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07.03.2017 16:57
Suriyeli Baba, Esed’in Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
İdlib’de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan çocuğun babası, Antakya ilçesinin Yaylacık Mahallesi’nin kırsalına düşen Esed’e ait savaş uçağının pilotu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen hava saldırısında bacakları kopan ve tedavi için Hatay’a getirilen Abdülbasit Alsattuf’ın babası, Antakya ilçesinin Yaylacık Mahallesi’nin kırsalına düşen Beşşar Esed’e ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Muhammed Sufhan’dan şikâyetçi oldu.

Kucağında taşıdığı 10 yaşındaki oğluyla Hatay Adliyesi’ne gelen baba Muhammed Alsattuf, savcıyla görüşerek pilot Sufhan hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Pilotun Yargılanmasını İstiyoruz”

Baba Alsattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 gündür Türkiye’de olduklarını ve oğlunun burada ameliyat edildiğini söyledi.

Suriye’de insanların bombalandığını belirten Alsattuf, “Bu çocukların ne günahı var? Yaralanıyorlar, sakat kalıyorlar. Pilotun yargılanmasını, mahkemeye çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü bir insanlık suçu işliyorlar. Kendisi acaba çocuklarının bu hâle gelmesini ister mi? Bizim çocuklarımızın yaşadığını kendi çocuklarının yaşamasını ister mi? Bizim ne suçumuz var?” diye konuştu.

“Suriye’de Öldürülen Çocukların Günahı Neydi?”

Abdülbasit Alsattuf da annesi ve kardeşinin saldırıda hayatını kaybettiğini, bacaklarının kesildiğini, bir kardeşinin de yaralandığını kaydetti.

Pilottan şikâyetçi olduklarını dile getiren Alsattuf, “Ona, ‘Bizi neden vuruyorsunuz, benim annemi de kardeşimi de öldürdünüz, niçin bunu yaptınız, günahımız neydi?’ diye sormak istiyorum. Suriye’de öldürülen çocukların, insanların günahı neydi?” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

İdlib’de geçen ay evinin önünde oynadığı sırada Beşşar Esed’e ait savaş uçağı tarafından atılan bomba sonucu bacakları kopan 10 yaşındaki Abdülbasit Alsattuf, babası ve kardeşiyle Türkiye’ye getirilmiş ve tedavi edilmişti. Abdülbasit, aynı saldırıda annesi ve bir kardeşini kaybetmişti.

Hatay’ın Antakya ilçesinin Yaylacık Mahallesi’nin kırsalına 4 Mart’ta Esed’e ait bir savaş uçağı düşmüştü. Paraşütle atlayan pilot, Altınözü ilçesinin Fatikli Mahallesi’ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

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