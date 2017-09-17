Suriyeli Anne Almanya’da Bakıcı Aileye Verilen Çocuğunu İstiyor!

7 çocuk annesi Maysaa Shehab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesi Suriye’deki savaş nedeniyle çocuklarıyla birlikte 2012 yılında Türkiye’ye göç ettiklerini dile getirdi.

“Böyle Olacağını Bilseydim Asla Göndermezdim”

Almanya’da daha rahat bir hayat yaşayacağı ümidiyle çocuklarından Ali İbrahim’i bir arkadaşıyla 2 yıl önce Almanya’ya kaçak yollardan gönderdiğini aktaran Shehab, “Almanya’ya mülteci olarak sığınan bir çocuğun, ailesini isteme hakkı olduğunu söylemişlerdi. Önce Ali İbrahim Almanya’ya gidecek, daha sonra aile birleşimiyle biz de yanına gidebilecektik. Ancak bu böyle olmadı. Bunun doğru olmadığını bilseydim asla göndermezdim.” diye konuştu.

“Jandarma Tarafından Yakalandık”

Almanya’da göçmenler için kurulan kampta kalan oğluna kavuşabilmek için elinde ne varsa sattığını ve kaçak yollardan Almanya’ya gitmek istediğini belirten Shehab, İzmir’den denizi geçmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandıklarını anlattı.

“Görüşmelerimizin Arası Yavaş Yavaş Açıldı”

Daha sonra çocuğunun Almanya’da Hristiyan bir aileye verildiğini aktaran Shehab, şöyle konuştu:

“Oğlumun orada çocuklu bir aileye verildiğini öğrendim. Önce aile ortamında büyüyeceği için çok mutlu oldum. Ailenin telefonuna ulaştım. İlk önceleri her gün bir saat konuşuyorduk. Telefon ettiğimde Alman aile, ‘Ali şu an müsait değil.’, ‘Ali konuşmak istemiyor.’ diyerek görüşmelerimizi haftada bire düşürdü. 4-5 ay konuşamadık. Son olarak 17 Ağustos’ta telefonla görüştük. Alman yetkililere mail attım. ‘Ali’nin her zaman sizi arama şansı var ve bu bakıcı ailesi tarafından da aramak isteyip istemediği kendisine soruldu. Genellikle daha sonra arayacağını söylüyor ve sonrasında yine unutuyor çünkü kendi işleriyle çok meşgul. Elbette siz de Ali’yi arama şansına sahipsiniz. Eğer evde değilse konuşmak için uygun bir zaman ayarlayabilirsiniz. Eğer benimle bir tercüman konusunda yardım için konuşmak istiyorsanız bu da her zaman mümkün. Ali’yi geçen hafta ziyaret ettim ve konuştum. Ailenin içinde kendini iyi hissediyor ve okuluna gitmeyi seviyor. Almanca’yı çok iyi öğrendi ve daha da iyi olacak.” şeklinde cevap aldım.”

“Oğlumla Beni Kavuşturun”

Son görüşmelerinde oğlunun Arapça’yı unutmaya başladığını sezdiğini aktaran Shehab, “Türkiye’deki yetkililerden oğlumla beni kavuşturmalarını istiyorum, ister Ali’yi buraya getirsinler, ister beni oraya göndersinler. Ben oğlumu istiyorum, oğlumun verildiği aile Hristiyan bir aile, bu nedenle orada kalmasını istemiyorum, oğlumun değişmesini istemiyorum. Benim bir kız kardeşim Almanya’da bir tane de Hollanda’da, en azından bu süreçte onların yanına verilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.