Suriyeli Alimlerden “Birleşme Vaciptir” Bildirisi

Suriye’de çeşitli direniş gruplarının dini liderliğini üstlenen alimlerin imzasını taşıyan bildiride birleşmenin vacipliğinin altı çizildi.

Aralarında Şeyh Abdullah el-Muhaysini’nin de bulunduğu alimler tarafından imzaya açılan bildirinin Fetih Medya sitesindeki çevirisi şöyle:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

SURİYE’DE BULUNAN BÜYÜK GRUPLARIN ALTINA İMZA ATTIKLARI BİRLEŞMEYLE İLGİLİ FETVA

Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Resulullah’a, ailesine ve onu veli edinenlere olsun.

Allahu Teâlâ’nın şu buyruğuyla amel ederek: “Toplu halde Allah’ın ipine sımsıkı tutunun.”

Ve yine şu buyruğuyla amel ederek: “Apaçık delillerin gelmesinden sonra ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın, onlar için elem verici bir azap vardır.”

Kitap, sünnet ve ümmetin selefinin icması, birleşmenin vacipliği, ayrılmanın ve çekişmenin terk edilmesi hususunda kesin olan delillerle doludur.

Pekiştirilen ve yerine getirilme sözü verilen ittifak bentleri gereğince, mezkûr birleşmenin ve ittifak edilen ve imzalan hususlara riayet etmede acele edilmesinin vacip olduğu fetvasını veriyoruz. Bu ittifaktan yüz çevirenler, direnişin yitirilmesi, gücün gitmesi ve Şam’da bulunan Ehli-Sünnet’in çatışması günahını üstlenmiştir. Sahada bulunan tüm grup, fasil, cemaat ve tugaylara, fert ve cemaat olarak bu birleşmeye katılmaları gerektiğinin fetvasını veriyoruz. Bununla Allahu Teâlâ’nın, Allah’a imandan sonra vaciplerin en önemlisi olan ‘saldırganı def etmenin’ gerçekleşeceğini umuyoruz.

Şunu tekit etmek isteriz ki, bu birleşme kararı ve başarı yolunun savunulması, zaferin kazanılması ve tehlikelerin giderilmesi için Şam direnişi önündeki tek yol olduğunun kesinleşmesinden sonradır. Bunda etkin askeri güç ve (komutanın şahsı bir yana) dâhili ve harici olarak kabul edilen etkin liderin durumu gözetilmiştir. Etkin, şeriatın kurallarına bağlı ve Suriye halkının maslahatlarını gerçekleştiren siyasi bir yapının oluşumu istenmektedir. Kargaşanın önlenmesi için mahkeme, fetva, güvenlik çalışmaları ve hacizlerin teke indirilmesi istenmektedir. Direnişimizin hedeflerinin gerçekleşmesi için herkesi bu mübarek yapıya katılmaya ve desteklemeye çağırıyoruz. İmza atanların genelinin verdikleri fetva üzere olacaklarını biliyoruz.

Fetvaya imza atanlar:

Şeyh Abdurrazzak el-Mehdi

Şeyh Ebu Tahir Hamvi

Şeyh Ebu Muhammed es-Sadık

Şeyh Husam el-Atraşi (Hareketuz-Zenki)

Şeyh Enes Ayrut

Şeyh Ali Saidu

İbrahim Şaşu

Muzhir elveys

Şeyh Ebu’l-Haris el-Mısri

Şeyh Ebu Mariye el-Kahtani

Şeyh Abdullah el-Muhaysini

Şeyh Ebu Abdullah (Ketaibu İbn Teymiye)

Şeyh Ebulfeth el-Fergali

Şeyh Muslih el-Ulyani

Ömer Ramazan

Şeyh Ebu Muhammed İbrahim (Sermede)

Şeyh Hamza Ebu Huseyn (el-Ğab)