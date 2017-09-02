“Suriyeli 800 Bin Çocuk Yetim”

Hafız Esed tarafından 1969 yılında askeri darbe ile Suriye’de iktidar olan Baas yönetimine karşı 2011 yılında başlayan ayaklanma ve savaş döneminde Suriye’de 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti.

Suriye Geçici Hükümeti’nin verilerine göre de ülkede 800 bin çocuk anne ya da babasını kaybederek yetim ve öksüz durumuna düştü.

Yüzde 17’si Sahipsiz

Anne ya da babasını kaybeden çocuklardan bir kısmı Suriye içerisinde ve Ürdün, Türkiye gibi ülkelerde açılan yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışıyor.

Ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerle ailesini kaybeden çocuklardan yüzde 17’si sahipsiz ve yardım kuruluşları tarafından açılan yetimhanelerde yaşıyor.

Savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocuklardan yüzde 43’ü ise aynı yetimhanelerde annesi ile birlikte kalıyor.

Yedi Yılda 24 Bin 799 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivil yerleşim bölgelerine yönelik varil ağırlıklı bombardımanların arttığı Mayıs 2013’ten 2017 yılına kadar Suriye’de 24 bin 799 çocuk hayatını kaybetti.

Çocuk ölümleri ile ilgili istatistikler Şam-Guta, Halep ve Deyrizor ve Rakka yoğunluklu bölgeler olduğunu ortaya koyuyor.

Suriyeli çocuklardan babasını kaybedenlerin oranı yüzde 76 olurken, yüzde 24’ü de annelerini savaşa kurban verdi.

Tutukluların Akıbeti Belirsiz

Yine 800 bin çocuğu anne ya da babasız bırakan Suriye savaşında 80 bin kişi raporlarda kayıp olarak geçiyor.

Ayrıca, Suriye’de işkence ile öldürülen sivil sayısı ise 12 bin 897 olarak kayıtlara geçti.

Tutuklu ya da ölü olduğu konusunda hiçbir bilgi alınamayan sivillerin akıbeti ile ilgili uluslararası kuruluşların girişimleri de Beşşar Esed rejimi tarafından engellenmekte.

107 Bin Kişi Tutuklu

Savaşın başladığı ilk günden beri sivil ihlallerini konu alan raporda Suriye Baas’ına ve Esed yönetimine muhalif olmakla suçlanan 107 bin kişi tutuklanarak cezaevlerine kondu.

Yoğun işkence ve açlık sebebi ile öldürülen 12 bin 897 kişi arasında çocuk yaşta sivillerin de bulunduğu aynı raporda yer alıyor.

Suriye Geçici Hükümeti ve bağımsız kuruluşlar tarfından hazırlanan raporda tutuklu 106 bin sivil içinde bin 400’den fazla çocuğun da yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak