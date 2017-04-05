Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!

»Ana Sayfa»Gündem
05.04.2017 17:17
Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
​​​​​​​Suriye halkının maruz kaldığı zulmü dillendirmeye çalışan medya eylemcileri Avrupalı liderlerin umursamazlığını mandal önerisiyle hicvediyorlar. 

HAKSÖZ HABER

Suriye’de işlenen insanlık suçlarına dünya gözünü yummuş, kulağını kapatmış halde. Güç sahipleri ise ya doğrudan suç ortağı ya da duyarsız! Bu durumu hicvetmek üzere hazırlanan bir videoda Batılı devletlerin liderleri duyarsızlıklarından ötürü suçlanıyor.

Suriye’den yükselen kötü kokuları gidermek için harekete geçmeyen liderlere burunlarını tıkayarak rahatsız olmanın önüne geçebilecekleri hatırlatılıyor! Kötü kokuları duymamak için burunlarına mandal takmaları tavsiye ediliyor. Böylece Esed vahşetinin yaydığı zulme karşı hiçbir şey yapmayan ve yapmaya niyetleri de olmayan liderlere pratik bir öneri sunuluyor! Dikkate almaya değer!

  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • İdlip’teki Kimyasal Katliam Rus Konsolosluğu Önünde Protesto Edilecek04 Nisan 2017 Salı 18:04
  • “İnsanlık Dışı Saldırılar Kabul Edilemez”04 Nisan 2017 Salı 17:50
  • 'Cumhuriyet Gazetesi Şüphelileri FETÖ'cülerle İrtibatlı'04 Nisan 2017 Salı 17:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan IKBY’ye Kerkük Mesajı04 Nisan 2017 Salı 17:43
  • Uluslararası Doktorlar Derneği AID’den İdlib İçin Acil İlaç Yardımı Çağrısı04 Nisan 2017 Salı 17:05
  • Türkiye Brüksel'deki "Suriye" Konulu Toplantıya Katılmama Kararı Aldı04 Nisan 2017 Salı 12:20
  • Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!04 Nisan 2017 Salı 10:42
  • 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu04 Nisan 2017 Salı 09:33
  • AK Parti Kılıçdaroğlu'nun 'Bylock' İddialarını Yargıya Taşıyor03 Nisan 2017 Pazartesi 21:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Harekâtların Hazırlığını Yapıyoruz03 Nisan 2017 Pazartesi 20:29
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim