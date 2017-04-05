Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!

​​​​​​​Suriye halkının maruz kaldığı zulmü dillendirmeye çalışan medya eylemcileri Avrupalı liderlerin umursamazlığını mandal önerisiyle hicvediyorlar.

HAKSÖZ HABER

Suriye’de işlenen insanlık suçlarına dünya gözünü yummuş, kulağını kapatmış halde. Güç sahipleri ise ya doğrudan suç ortağı ya da duyarsız! Bu durumu hicvetmek üzere hazırlanan bir videoda Batılı devletlerin liderleri duyarsızlıklarından ötürü suçlanıyor.

Suriye’den yükselen kötü kokuları gidermek için harekete geçmeyen liderlere burunlarını tıkayarak rahatsız olmanın önüne geçebilecekleri hatırlatılıyor! Kötü kokuları duymamak için burunlarına mandal takmaları tavsiye ediliyor. Böylece Esed vahşetinin yaydığı zulme karşı hiçbir şey yapmayan ve yapmaya niyetleri de olmayan liderlere pratik bir öneri sunuluyor! Dikkate almaya değer!