Suriye’deki Şüheda Okulu’nun Yapımı Tamamlandı

Özgür-Der bünyesinde faaliyet gösteren Özgür Çocuk Kulübü ekibi ve Bursa Özgür Çocuk Kulübü öğretmenlerinin de büyük desteğiyle geçtiğimiz Ocak ayında Suriye sınırında bulunan Hatay Reyhanlı bölgesi ve Suriye’nin İdlib bölgesindeki yetimhane ve kamplar ziyaret edildi. Ayrıca bölge okullarını ziyaret ederek özellikle bu okulların ihtiyaçlarını tespit etme olanağı sağlandı. Bu kapsamda birkaç sırası, akan çatısı, tek ışık kaynağı olan küçük penceresi ve dört duvardan başka hiçbir materyali olmayan Şüheda Okulu dikkatlerden kaçmadı. Ekip “Suriye’deki Şüheda Okulunu Yenilemek İçin El Ele Veriyoruz” kampanyası başlatarak oldukça bakımsız olan Şüheda Okulu’nun yeniden yapımını üstlendi. Eğitimin devam etmesi adına başlatılan kırtasiye malzemesi kampanyası aracılığıyla 1000 Suriyeli öğrenci için gerekli tüm kırtasiye malzemeleri temin edilerek bölgeye gönderildi.

Ve kampanya sonunda Şehit Seyyid Kutub’un da anısına ithaf ile yenilenen Şüheda okulunun açılışı Ramazan ayının son haftasına girmişken yapıldı. Açılışta yeni okullarına kavuşan çocukların heyecan ve mutlulukları gözden kaçmadı. 6 yıldır savaşın içinde hayat bulmaya çalışan bu güzel yüreklere bir nebzede olsa umut olmaya çalışan ve kampanyaya destek veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.