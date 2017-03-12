Suriye’deki Şüheda Okulu’nu Yenilemek için El Ele Verdiler
ELİF GÜLDİBİ / HAKSÖZ-HABER
Özgür-Der bünyesinde faaliyet gösteren Özgür Çocuk Kulübü ekibi geçtiğimiz Ocak ayında Suriye sınırında bulunan Hatay Reyhanlı bölgesi ve Suriye’nin İdlib bölgesindeki yetimhane ve kampları ziyaret etmişti. Halep tahliyeleri ile bölgeye gelen kardeşler için yapımı devam etmekte olan Kemmune Kampı, en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kah Kampı ve Şüdeha Kampını ziyaret eden ekip daha önce başlatılan “Suriye’nin Miniklerini Güldürmeye Gidiyoruz!” kampanyası kapsamında bizlere ümmetin emanetleri olan Suriye’nin yetimlerindeki savaş izlerinin bir nebze olsun yerini tebessüme bıraktığına şahid olmak adına oyuncak götürerek teslim ettiler.
Bir çocuğun düşüncesini özgürce duvara yazmasıyla başlayan süreçte, çocukların tüm değerlerden mahrum bırakılarak bir neslin yok edilmeye çalışıldığı savaş ortamında yeniden bir nesil inşası için en önemli değerlerden birinin eğitim olduğu şiarıyla yola çıkan ekip, bölge okullarını ziyaret ederek ihtiyaçları tespit etti. Bu kapsamda birkaç sırası, akan çatısı, tek ışık kaynağı olan küçük penceresi ve dört duvardan başka hiçbir materyali olmayan Şüheda Okulu dikkatlerden kaçmadı. Ekip “Suriye’deki Şüheda Okulunu Yenilemek İçin El Ele Veriyoruz” kampanyası başlatarak oldukça bakımsız olan Şüheda Okulu’nun akan çatısının tamir edilmesi, olası saldırılara karşı daha korunaklı olabilmesi açısından çatı bakımı ve onarımının yapımını üstlendi. Okulun yenilenme inşaatıyla beraber aynı zamanda bölgedeki öğrenci sayısına istinaden epey yetersiz olan sınıflara ek dersliklerin yapılması ve bu sınıfların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulacak olan gaz odası yapımına başlandı. İHH Reyhanlı Suriye Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nin desteğiyle okulun onarılması ve yenilenmesi için inşaat çalışmaları devam etmektedir.
İzzetli bir yaşam için direnen ve bu minvalde ağır kayıplar veren Suriye halkının geleceği olan çocukların, eğitimlerini sürdürdüğü okullardan biri olan Şüheda Okulu’nda olanaksızlıklar yüzünden sadece sözlü eğitim yapılabiliyorken karşılanamayan öğretmen ücretleri ile eğitim durma noktasına gelmişti. Eğitimin devam etmesi adına başlatılan kırtasiye malzemesi kampanyası aracılığıyla 1000 Suriyeli öğrenci için gerekli tüm kırtasiye malzemeleri temin edilerek bölgeye gönderilmiştir.
Özgür Çocuk Kulübü bölgede çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi ise Suriyeli yetim çocukların bir nebzede olsa ev sıcaklığını hissetmeleri için yapılması planlanan Yetim Köyü projesine destek olmak amacıyla “ Yetim Kardeşin için Bir Tuğla da Sen Koy! ” kampanyası başlatmış bulunmaktadır. Kampanya’ya tüm kardeşlerimizin bir tuğla koyarak desteğini bekliyoruz.
Allah’ın vaadine iman etmiş müslümanlar olarak Hılfu’l-Fudul’da olduğu gibi zulme ve zalime karşı hakkı ve hakikati savunmak; mazlumun yanında yer alarak akaidi ve imani hükümleri sabit kılmakla mesulüz.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a; Selam elçisi Hz. Muhammed’e ve O’nun yolunu sürdürenlerin üzerine olsun…
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