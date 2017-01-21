Suriye’deki Mülteci Kampında Patlama: 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Suriye’nin Ürdün sınırında yer alan Rekban isimli mülteci kampında gerçekleştirilen bombalı saldırı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA’nın Suriye’nin Ürdün sınırında yer alan Rekban isimli mülteci kampındaki yetkililere dayandırdığı haberine göre, kampın yakınlarında bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Patlama sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, bazılarının ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Rekban isimli mülteci kampında Ürdün’e girmek için bekleyen 85 binden fazla Suriyeli bulunuyor.