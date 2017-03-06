Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu Yargılayın
Yedinci yılına giren savaşta Suriye'de savaştan en çok etkilenen kesimin siviller olduğunda şüphe yok. Özellikle Esed rejiminin hava saldırıları sonucu her gün onlarca sivil yaralanıyor, sakat kalıyor yahut yaşamını yitiriyor.
Dün Suriye'de Esed rejimine bağlı bir MiG 21 savaş uçağı, muhalif güçlerin kontrolündeki İdlib ve çevresini bombaladığı esnada muhalifler tarafından hedef alınarak düşürüldü. Türkiye sınırları içerisine düşen uçağın pilotu, Türkiye tarafından sağ olarak bulunarak hastahaneye kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesi bulunmazken, taburcu edilmesinin ardından işleyecek süreç de şimdiden merak konusu. Türkiye makamları olayın henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.
Suriye'de gönüllü olarak bulunan ve İdlib'de faaliyetlerini sürdüren Dr. Şaçu'l İslam, konuya ilişkin bir video yayınlayarak Erdoğan'a "savaş suçu işleyen pilotu yargılama" çağrısı yaptı. Türkiye halkından da bunun gerçekleşmesi için yetkili makamlara baskı yapmalarını isteyen Dr. Şacu'l İslam, "savaş suçlusunun adalete teslim edilmesi gerektiğini" ifade etti.
Kaynak: Mepanews
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