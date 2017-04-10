Suriye’deki Direnişçiler Dera’da ilerliyor

Suriye‘de direniş güçleri, ülkenin güneyindeki Dera ilinin merkezindeki ilerleyişlerini sürdürüyor.

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata’nın büyük bölümüne hakimken, Dera Beled’de sadece Menşiyye semtini elinde tutuyor.

Dera il merkezinin yüzde 45’ine hakim olan direniş güçleri, iki ay önce rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmıştı.

Operasyonda şimdiye kadar Menşiyye semtindeki 24 kontrol noktasından 15’ini ele geçiren direnişçiler, kısa sürede semtin tamamını rejim güçlerinden almayı hedefliyor.

Direnişçiler, Menşiyye’yi ele geçirerek Dera Beled’in tamamında kontrolü sağlamaları halinde il merkezinin yüzde 60’ına hakim olacak.

“Semti çok yakında tamamen ele geçireceğiz”

Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Abdullah Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günde söz konusu semtteki 6 kontrol noktasını daha ele geçirdiklerini söyledi.

Ebu Zeyd, “Rejimin ve destekçisi yabancı milislerin en büyük karargahlarından sayılan Menşiyye semtinde büyük alanları ele geçirdik. Çatışmalar yaşanıyor. Çünkü rejim güçleri, yüksek binaların üzerine yerleşmiş durumda. Bu yüzden bazen ilerleme yavaş oluyor. Operasyonun başından beri rejim, 140 askeri ve subayını kaybetti. Bunların aralarında Hizbullah mensupları ve 1 İranlı savaşçı da var. Ayrıca 6 askeri esir aldık. Semti çok yakında tamamen ele geçireceğiz.” dedi.

Dera’daki sivil savunma yetkilisi Amir Ebu Mahmud ise internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, “Nisan ayı başından bu yana Rus hava saldırılarında Dera’da 26 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar, özellikle Dera’nın güneyine, sivillerin göç ettiği bölgelere odaklandı.” ifadelerini kullandı.