Suriye'deki Dera Mülteci Kampı'nın Yüzde 70'i Yıkıldı
Suriye Filistinlileri Çalışma Grubu, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yaşadığı Dera Kampı'nda evlerin yüzde 70'inin Suriye rejimi güçlerinin yoğun saldırıları ve bombardımanı nedeniyle tamamen veya kısmen yıkıldığını ifade etti.
Çalışma Grubu, konuyla ilgili yayınladığı raporda, Suriye rejimi güçlerinin kampı füzeler, varil bombaları, gaz tüpleri ve top mermileriyle hedef almaya devam ettiği bildirildi.
Raporda ayrıca, kampı bombalamayı sürdüren rejim güçlerinin kamp çevresindeki kuşatması nedeniyle gıda ve ilaç kıtlığı yaşandığı belirtildi.
Çalışma Grubu, Dera Kampı'nın ve çevresinin suyunun Suriye rejimi tarafından 1071 gündür kesik olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de halen 450 bin Filistinli yaşam mücadelesi veriyor ve yüzde 90'ı tıbbi yardıma muhtaç.
Merkezi Londra'da bulunan Çalışma Grubu, 2012 yılında Filistinli ve Arap şahsiyetlerin öncülüğünde Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilere yönelik ihlalleri takip için kuruldu.
FİEM
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye'deki Dera Mülteci Kampı'nın Yüzde 70'i YıkıldıSuriye Filistinlileri Çalışma Grubu, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yaşadığı Dera Kampı'nda evlerin yüzde 70'inin Suriye rejimi güçlerinin yoğun saldırıları ve bombardımanı nedeniyle tamamen veya kısmen yıkıldığını ifade etti.
Esed Güçleri İdlib'de Sivilleri Vurdu: 8 ÖlüSuriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetti.
'Suriye'den Kaçan Kürtlerin Sayısı 1 Milyonu Aştı'Suriyeli önde gelen 377 Kürt, PYD/PKK'nın uyguladığı hegemonyal politikalar sonucu ülkeden kaçan Kürtlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.
Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçiler, Şam’ın üç bölgesinde Esed güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda Esed güçlerinden 20’den fazla militanın öldürüldüğü bildirildi.
Suriye Halkının Katilleri Londra’da Protesto Edildi!Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye Dayanışması adlı sivil toplum örgütü, Suriye’de Mart 2011’de başlayan savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenledi.
RÖPORTAJ
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ‘Çanakkale Üzerine Örtülen Kemalist Mitolojinin Ömrü Bitiyor’
- Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı
- PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı
- Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de Tüm Bunlar Boşuna mı Yaşandı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi
- Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!
- “Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”
- “Faiz Sisteminin Reddi, İktisat Fıkhına Giriş’’
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”
- Yerli/Milli Olununca Ahlaklı mı Olunuyor?
- Konya’da “Şiirimizde Ortadoğu” Konuşuldu
- Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!
- Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de Tüm Bunlar Boşuna mı Yaşandı?
- ‘Çanakkale Üzerine Örtülen Kemalist Mitolojinin Ömrü Bitiyor’
- Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı
- Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!
- “Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”
- “Faiz Sisteminin Reddi, İktisat Fıkhına Giriş’’
- Diyanet'ten Türk Milliyetçiliği Hamasetini Aşan Çanakkale Hutbesi
- Çanakkale Ruhu: ‘Ümmetin Diriltilmesi İçin mi, Türklüğün Yüceltilmesi İçin mi?’
- ABD’li Katiller Saraçhane’de Protesto Edildi!
- Amerika’nın Cami Katliamındaki “El Kaide” İddiası Asılsız Çıktı
- İşgalci İsrail Askerleri Mülteci Kampında Filistinlilere Ateş Açtı!
- Ahraru’ş-Şam Lideri Abu Ammar’dan 7. Yılına Giren İntifada Hakkında Açıklama
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim