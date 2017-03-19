Suriye'deki Dera Mülteci Kampı'nın Yüzde 70'i Yıkıldı

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 20:23
Suriye'deki Dera Mülteci Kampı'nın Yüzde 70'i Yıkıldı
Suriye Filistinlileri Çalışma Grubu, yaptığı açıklamada, Filistinli mültecilerin yaşadığı Dera Kampı'nda evlerin yüzde 70'inin Suriye rejimi güçlerinin yoğun saldırıları ve bombardımanı nedeniyle tamamen veya kısmen yıkıldığını ifade etti.

Çalışma Grubu, konuyla ilgili yayınladığı raporda, Suriye rejimi güçlerinin kampı füzeler, varil bombaları, gaz tüpleri ve top mermileriyle hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Raporda ayrıca, kampı bombalamayı sürdüren rejim güçlerinin kamp çevresindeki kuşatması nedeniyle gıda ve ilaç kıtlığı yaşandığı belirtildi.

Çalışma Grubu, Dera Kampı'nın ve çevresinin suyunun Suriye rejimi tarafından 1071 gündür kesik olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de halen 450 bin Filistinli yaşam mücadelesi veriyor ve yüzde 90'ı tıbbi yardıma muhtaç.

Merkezi Londra'da bulunan Çalışma Grubu, 2012 yılında Filistinli ve Arap şahsiyetlerin öncülüğünde Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilere yönelik ihlalleri takip için kuruldu. 

FİEM

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