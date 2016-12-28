Suriye’deki 6 Kilit Nokta

2011’den beri savaşın yaşandığı Suriye’de en önemli noktalar üzerinde yer alan 6 bölge bulunuyor. Kimisi direnişçilerin, kimisi örgütlerin, kimisi de Esed güçlerinin elinde olan bu bölgeler, Suriye ve komşu ülkeler açısından stratejik öneme sahip.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı 6 kilit nokta bulunuyor.

Halep: 2012 yılından beri direnişçilerin elinde olan şehir, geçtiğimiz günlerde Esed güçleri tarafından tamamen işgal edildi.

1. Halep: Kimin Elindeyse O Üstün

Halep, Suriye’nin ikinci büyük şehri. Halep kimin elindeyse Suriye’deki savaşta o mücadeleyi önde götürüyor manasına geliyor. Sembolik bir anlamı da var, 2012’den bu yana direnişçilerin elinde olması sebebiyle Suriye cihadının sembol şehri. Anadolu’dan Suriye’ye, Suriye’den Anadolu ve Akdeniz’e geçişte önemli bir rota üzerinde yer alıyor.

el-Bab: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, IŞİD’i bölgeden kovaya devam ediyor.

2. el-Bab: Birçok Noktaya Açılan “Kapı”

“Fırat Kalkanı” isimli harekât ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun beraber ilerlediği el-Bab bölgesi de stratejik bir öneme sahip. el-Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor. Türkçe adı “Kapı” olan kasaba, sâdece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta yer alıyor. el-Bab, IŞİD’in “başkent” olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez-Zor’a giden ana yolun üzerinde. Bu yol ise IŞİD’in yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca kuzeyden eleman getirdiği ana güzergâh hâline geldi. Bu stratejik öneminden dolayı, bazı kaynaklar, buranın IŞİD tarafından “ikinci başkent” olarak görüldüğünü belirtiyor.

İdlib: Direnişçilerin elindeki son büyük bölge. Rusya ve İran destekli Beşşar Esed güçlerinin hedefinde.

3. İdlib: Suriye-Şam-Ürdün’e Uzanan Stratejik Nokta

İdlib, Suriye’nin kuzeyinden Şam’a ve oradan da Ürdün sınırına kadar uzanan M5 otoyolunun üzerinde bulunuyor. Direnişçiler, İdlib’e yönelik operasyonla birlikte Halep-Lazkiye arasındaki bağlantıyı tamamen koparmış ve Mastume-Eriha-Cisr eş-Şuğur üzerinden Lazkiye’ye uzanan stratejik yolun kontrolünü sağlamıştı.

Palmira: Bir süredir IŞİD’in elinde olan bölge, şu an Rusya destekli Esed güçlerinin kontrolünde.

4. Palmira: Irak-Suriye-Ürdün Arasında Bağlantı Zinciri

Palmira, tarihî ve kültürel yapısıyla çağlar boyu özel bir yere sahip olan bir Suriye kenti. Çok sayıda arkeolojik kalıntı ve tarihî eserin bulunduğu kent, bir süredir IŞİD’in kontrolündeydi. Palmira, coğrâfî olarak et-Tif geçidiyle, Suriye’yi Irak’a bağlıyor. Aynı zamanda Irak, Suriye ve Ürdün sınır üçgeni arasında bir bağlantı zinciri konumunda.

Rakka: ‘IŞİD’in kalesi’ olarak bilinen şehrin kuzeyinde ABD destekli milisler ilerliyor.

5. Rakka: IŞİD’in Fiilî Başkenti

2014 yılından bu yana IŞİD’in elinde olan ve örgütün “fiilî başkenti” olarak bilinen Rakka örgüt için çok önemli. Zira örgütün “yönetici kadrosu” ağırlıklı olarak bu şehirde yaşıyor. Rakka’nın Suriye açısından önemi ise stratejik. Fırat nehri üzerine kurulu olan şehir, tarım açısından önemli bir nokta. Savaştan önce Rakka’daki Tabka Barajı, hem Rakka’nın hem de Halep’in elektrik ve su ihtiyacını karşılıyordu. Birçok yolun kesişme noktası olan Rakka, Irak’a yakın olması nedeniyle IŞİD mensuplarının Irak ve Suriye arasında hareket etmesini de kolaylaştırıyor.

Barada Vadisi: Şehrin su ihtiyacını karşılayan vadi, Beşşar Esed güçlerinin saldırısı altında.

6. Barada Vadisi: Yeni Halep Olur mu?

Şam’ın batı kırsalında yer alan Barada Vadisi’nde yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Vadi, Şam’ın su ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı için önemli. Doğu Halep’in tahliye edilmesiyle birlikte, Barada’nın Esed güçleri tarafından yoğun saldırıya uğraması, şehrin yeni Halep olabileceği yönünde endişelere yol açtı. Şam’ın merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Lübnan sınırına ise 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi, Şam’ın ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.