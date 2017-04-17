Suriye’de Yeni Tahliyeler İçin Görüşmeler Sürüyor

»Ana Sayfa»Suriye
17.04.2017 15:56
Suriye’de Yeni Tahliyeler İçin Görüşmeler Sürüyor
Suriye’de kuşatma altındaki 4 bölgeden toplam 7 bin 350 kişinin çıkarılmasının ardından, yeni tahliyeler için Beşşar Esed rejimi ve direnişçiler arasında görüşmeler sürüyor.

Şam’da Beşşar Esed güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Madaya ve Zebadani’den toplam 2 bin 350, İdlib’de direnişçilerin Esed güçlerini kuşattığı Fua ve Kefreya’dan da 5 bin sivil ve askeri unsur, önceki gün tahliye edilmişti. Tahliye edilenler, güvenli bölgelere ulaşmıştı.

İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, direnişçiler, rejimin müzakere heyetinin Fua ve Kefreya’da kalan 10 bin kişinin tahliye edilmesi yönündeki talebini değerlendiriyor. Böylece, iki belde tümüyle boşaltılmış olacak.

Direnişçiler, bunun karşılığında rejimden Madaya’da kalan 4 bin kişiden çıkmak isteyenlerin ve Zebadani’de kalan 150 direnişçinin çıkışına izin vermesini talep ediyor.

Şam’da Filistinli mültecilerin barındığı Yermuk Kampı’ndan toplam bin sivil ve direnişçinin çıkarılması ve rejimin cezaevlerindeki bin 500 tutuklunun serbest bırakılması da direnişçilerin talepleri arasında yer alıyor.

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