Suriye’de Yeni Çocuk Felci Salgını!

Suriye’de yeni çocuk felci salgınının mart ayından beri en az 17 çocuğu felçli bıraktığını duyuran Dünya Sağlık Örgütü (WHO), durumun “çok ciddi” olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Suriye’de çocuk felci vakalarını duyurduğu iki hafta öncesinden beri 15 yeni vaka tespit edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, örgüt sözcüsü Tarim Jasarevic, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok endişe duyuyoruz. Çünkü felç olan çocuk felçli bir vaka varsa, bu salgın olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Sözcü, çocuk felci kaynaklı her bir felç vakasının ortalama 200 çocuğa virüsün bulaştığı anlamına geldiğini söyledi ve “Virüs yayılıyor. Çok ciddi.” dedi.

Jasarevic, çocuk felci geçiren çocuk sayısının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

2014’ten Beri İlk Kez Çocuk Felci Görüldü

Suriye’de 2014’ten beri ilk kez çocuk felci görülüyor. Yeni vakaların hepsinin 3 Mart ile 23 Mayıs arasında ortaya çıktığı, ancak yeni teyit edildiği belirtiliyor.

Vakalardan biri haricinde hepsi, ülkenin doğusundaki Deyrizor’daki Mayadin bölgesinde görüldü. Bölgenin çoğunluğu IŞİD kontrolünde ve kuşatma nedeniyle bazı kesimlere temel maddelerin erişimi kısıtlanmıştı.

Deyrizor’daki vakaların IŞİD’in kontrolündeki bölgelerde mi görüldüğü konusunda bir açıklama yapmayan Dünya Sağlık Örgütü, diğer vakanın ise IŞİD’in kontrolündeki Rakka kentinde görüldüğünü belirtti.

Yardım örgütleri, Rakka’daki halkı aşılayamıyor.