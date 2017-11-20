Suriye’de Yardım Faaliyetleri Yürüten 2 İngiliz Vatandaşlıktan Çıkartıldı!

HAKSÖZ HABER

Suriye’de mazlumlara destek sunmak için bulunan 2 İngiliz vatandaşı İçişleri Bakanlığının ailelerine gönderdiği vatandaşlıktan çıkartılma yazısı ile şaşkına döndüler. Bir başka vakıada ise üçüncü bir gönüllü “terörizmle ve İslamcı aşırılıkla bağlantılı faaliyetler içinde yer almak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Her üç yardım görevlisi de Suriye’de çatışmalara hiçbir şekilde katılmadıklarını, İngiltere’de de herhangi bir suçlamaya muhatap olmadıklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlık iptaline yasal itirazları sürdüğünden isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kişiler ailelerine gönderilen mektuplarda el-Kaide ile ilişkili gösterilmelerinin saçma olduğunu belirtiyorlar.

Konu hakkında görüşlerini açıklayan İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunun gönüllüsü görevlisi Cihangir Muhammed 200 civarında yardım kuruluşunun çalıştığı İdlib bölgesinde savaşçı gruplarla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını, çalışmalarının da engellenmediğini, zaten halka yardım ulaştırılmasına yönelik bir faaliyetin engellenmesinin bu gruplar açısından da mantıklı olamayacağını dile getiriyor.

Aynı bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Beyaz Baretliler adlı topluluğuna İngiltere’nin de katkı sağladığını, buna rağmen Beyaz Baretliler hakkında da el-Kaide uzantısı olduklarına dair sık sık yayınlar yapıldığını hatırlatıyor ve bu ithamların saçmalığının altını çiziyor.