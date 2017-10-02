Suriye’de Yaralanan Rus Yarbay Moskova’da Öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı’nın merkezi askeri hastanesinde Yarbay Valeriy Fedyanin hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Valeriy Fedyanin’in 22 Eylül’de Suriye’nin Hama bölgesinde bir patlamada yaralandığını açıklandı. Yaralı albayın acil tıbbi müdahale için Suriye’den Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova merkezi askeri hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, “Doktorlar Valeriy Fedyan’in yaşaması için sonuna kadar mücadele etti, ancak kurtarmayı başaramadı” ifadeleri yer aldı.